Největším ledenickým úspěchem je bezesporu stříbro z extraligy mužů. Žraloci se vracejí na výsluní českého softbalu. Aktuálně Žraloci balí zavazadla a odlétají do Mexika na mistrovství světa.

Ledenice mají za sebou úspěšnou sezonu | Video: Deník

Za úspěšný klub v Ledenicích mluví fakta. V roce 2023 celkem 270 hráčů. "Odehráli jsme celkem jedenáct celostátních soutěží," informuje o porci přes 500 zápasů po celé republice prezidentka klubu Hana Korčáková. "Zorganizovali jsme řadu soustředění." Cílevědomá a systematická práce nese ovoce v podobě úspěšných výsledků. "Největší úspěchy sezony 2023 jsou tři medaile z nejvyšších českých soutěží." Muži A skončili druzí v extralize. Kadeti byli druzí v superlize a junioři třetí v extralize. Ženy obsadily v extralize 5. pozici. "Béčko mužů bylo ve druhé lize druhé," doplňuje Korčáková.

Další výsledky: žáci - 6. místo v superlize žáků - nejvyšší soutěži ČR, juniorky 4. místo -liga juniorek (druhá nejvyšší soutěž ČR), ženy B - 2. místo 3. liga žen. Teeball 11. místo v ČR. Rookieball 12. místo v ČR, kadetky- 15 místo v ČR.

Zajímavá je také účast Žraloků v českých reprezentacích:

ME kadetů U16 Sezimovo Ústí - 1. místo (Lukáš Turek, Hynek Míka)

ME juniorů U18 Sezimovo Ústí - 1. místo (David a Tomáš Pokorný, Vilda Bártík)

ME mužů Holandsko - 1. místo (Jonáš a Kuba Hajný, Marek Volf, Viktor Chuchma, Jakub Vašíček, Patrik Kopečný).

Trenérsky se do českých reprezentací zapojili: Jaroslav Korčák, Michal Trtílek a Lukáš Míka

Reprezentanti právě teď vyrážejí do Mexika, kde se koná mistrovství světa v softballu kategorie U18. "Žraločí barvy v týmu hájí Vilda Bártík, David Pokorný a Kuba Holeček, který hostuje z Trhových Svinů." Trenérské zabezpečení pak tvoří Michal Trtílek, Lukáš Míka a Jára Korčák.

Anna Hyková, Vojtěch Seidenglanz a Jan Šrámek. Tři mušketýři ve městě Pattaya

Softbal míří na olympiské hry. "To je skvělá novinka," přikyvuje Hana Korčáková. "Jde o hry v roce 2028 v Los Angeles." Novinek je ale v ledenickém klubu celá řada. "Máme nové logo, postupně dojde k výměně všech dresů a klubového oblečení. Na začátku roku 2023 nám vichřice zlikvidovala odpalovací klece a v červenci pak poničila další vichřice backstop. Teď je už všechno opravené, stálo to nemalé finanční náklady. Zastupitelstvo městyse Ledenice schválilo záměr vybudování montované haly, a tak začínáme práci s projektovou dokumentací a následně stavebním povolením. Poté budeme řešit finanční zabezpečení. Snad se vše v brzké době podaří."

Vedení ledenického klubu děkuje všem trenérům, hráčům, rodičům a kamarádům. "Za to, že odvádí skvělou práci, bez které by to nešlo. Další velký dík pak patří za finanční podporu Městysu Ledenice, Jihočeskému kraji a Národní sportovní agentuře."