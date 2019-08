Utkání nabídne v přímém přenosu v rámci projektu Můj fotbal živě program ČT Sport. Také čtenáři Deníku si přijdou na své, přineseme informace přímo z utkání a přiblížíme zákulisí.

Na dotazy Deníku odpovídal komentátor České televize Vlastimil Vlášek, který bude v neděli u mikrofonu. Pochází z Písku, sám má zkušenosti z jihočeských fotbalových soutěží.

Zápas jindřichohradeckého okresního přeboru se odehraje ve St. Hlíně, hrál jste někdy přímo v tomto areálu?

Ve Staré Hlíně jsem nikdy nehrál a nebyl jsem tam. Ale v povědomí mám, že je tam i umělka a konají se tam zimní turnaje.

Pravidelně jsme vás v minulých sezonách zaznamenávali v sestavách jihočeských klubů z Písecka. Jak to bude v sezoně 2019/20?

Poslední roky hraju „doma“ za 1. FC Boston Kluky, ale tím, že už dávno bydlím v Praze, tak to je časově složité a mám nabídku jít hrát za Šestajovice u Prahy, kde působí v roli hrajícího trenéra kolega Míra Bosák.

Využijete ji?

Možná to tam teď zkusím.

Aktuálně vás čeká nedělní duel Stará Hlína – Stráž nad Nežárkou. Připravujete se?

Nějaké informace o týmech mám, tak si to v týdnu projdu. Ještě předtím mě čeká Mladá Boleslav v Evropě a v pátek Dynamo-Slavia, tak musím čas nějak rozdělit i mezi tyto přenosy.

Co víte konkrétně právě o Staré Hlíně? A co víte o Stráži nad Nežárkou?

Vím, že je to u Třeboně :). Jezdili jsme tam na dovolenou do kempu v Doubí a tam je fotbalové hřiště, kde prý dřív Stará Hlína hrávala. Jinak zatím nic moc.

V čem vidíte atraktivitu projektu Můj fotbal živě? Proč jste vybrali právě zápas ve St. Hlíně?

Výběr zápasů je aktuálně na FAČRu, který prochází nabídky z webu prihraj.cz. Tam se mohou kluby registrovat, napsat svůj příběh, důvod, proč přenos udělat právě u nich. Většinou jde o nějaké lokální derby.

Termín: 18. 8. 2019

Utkání: FK Stará Hlína – Sokol Stráž nad Nežárkou

Soutěž: Okresní přebor (okres Jindřichův Hradec)

Výkop: 10.15

Start akce: 9.00