75. mistrovství světa v cyklokrosu navštívil prezident České republiky Petr Pavel. Sledoval závod v kategorii mužů do 23 let, který vyhrál favorizovaný Nizozemec Tibor del Grosso. Čeští závodníci se přimotali do hromadného pádu úvodu závodu, to se projevilo na jejich konečném umístění.

Do první dvacítky se probojoval jen Zatloukal. Prezident ČR asistoval při předávání ocenění nejlepším závodníkům. U trati se přivítal s místostarostkou Tábora Lenkou Horejskovou a šéfem organizačního výnoru MS Petrem Baloghem.

MS v Táboře má výbornou kulisu, vyvrcholí v neděli, české barvy na výrazný úspěch zatím čekají, dobře zvládla svůj závod juniorka Douděrová, která skončila pátá.