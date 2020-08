Prima Cool a Highjump odstartovaly sérii highdivingových exhibicí Cool High jump tour. A hledají Cool jumpera.

V Českých Budějovicích proběhla exhibice ve skocích do vody | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Zastávka v Českých Budějovicích v areálu Lídy Polesné se povedla. "V každém místě se musí věž přizpůsobit podmínkám," vyprávěl mistr ČR Jan Bílý, který patřil k hlavním hvězdám exhibice. Na každé zastávce, a platilo to i na jihu Čech, čeká fanoušky kromě exhibice profesionálních skokanů, široký doprovodný program, hudba v podání oblíbeného DJ Frikyho i následná afterparty. Jezdilo se na paddleboardech, na raftech. "Bylo by fajn, kdyby se ze závodu v Českých Budějovicích stala tradice," usmíval se Jan Bílý. Závodníci dopadali do třímetrové hlounky. "Do proudu, do tekoucí vody," připomněli skokani specifika slalomářského kanálu.