Tenisové úspěchy Tomáše Fencla. Postoupil do čtvrtfinále tuzemského halového šampionátu starších žáků v Prostějově. "Tomáš bude přecházet v příští zimní sezoně do dorostu,“ poznamenal trenér Linha.

LTC VITON České Budějovice. Tady vyrůstají talentovaní tenisté | Video: Deník/ Kamil Jáša

Z letošních halových výsledků na mistrovství republiky v tenisu z Jihočechů nejvíce zaujal Tomáš Fencl z LTC VITON České Budějovice. Postoupil do čtvrtfinále tuzemského halového šampionátu starších žáků v Prostějově. Výsledek potvrdil i na tenisovém turnaji nejvyšší kategorie A v České Třebové, kde prohrál v semifinále s vítězem turnaje Köhlerem z I. ČLTK. Fencl s Köhlerem uhrál nejlepší výsledek ze všech soupeřů.

„Hrál dobře. A zápas na mistrovství republiky v prvním kole s nasazenou dvojkou Kreysou se Tomášovi opravdu povedl,“ pochválil školáka z osmé třídy základní školy v Ledenicích jeho trenér Jiří Linha. Ocenil i závěr vyrovnaného souboje, ve kterém v rozhodujícím velkém tie-braku vedl Kreysa 4:1, ale prohrál 7:10. „V závěru Tomáš Kreysu jasně přehrál. Byl to jeden z výsledků, který Jihočeši na mistrovství republiky asi dlouho nezaznamenali.“

Výhra s druhým nasazeným nebyla v případě Tomáše Fencla náhodná. Stále se zlepšuje a jeho výkonnost stoupá. Ve druhém kole si poradil s dalším soupeřem a postoupil do čtvrtfinále. „To byl trochu nervózní výkon Tomáše. Viděl, že má na další postup a trochu ho to poznamenalo,“ hodnotil dále Jiří Linha. Soupeř Tomáš Kašpárek byl v té době na žebříčku blízko Jihočecha. Nic nebylo zadarmo, Tomáš Fencl si však nakonec postup zajistil.

Ve třetím kole však narazil na protivníka, se kterým se mu nedaří. „Hrají spolu dlouho, byl to jejich snad osmý zápas. A Tomáš vyhrál asi jen jednou. Rakouš si na něj věří a potvrdil to.“ Trenér Linha ordinoval proti Michalu Rakoušovi delší výměny, jeho svěřenci se však nevedly. „Potvrdilo se, že rychlá hra Rakoušovi vyhovuje. Ještě ji sám zrychloval. Byl to však také pěkný zápas, jako v prvním kole proti Kreysovi.“ Jiří Linha nemohl svému svěřenci připomenout domluvenou taktiku, na kurt dle pravidel v rozehraném utkání nesmí.

Po mistrovství republiky startoval Tomáš Fencl v České Třebové. Na turnaji kategorie A starších žáků měl Jihočech opět dobrou formu. Postoupil přes tři soupeře a dostal se do semifinále. Všechna tři utkání vypadala podobně. Tomáš Fencl v nich ztratil celkem 13 gamů a vždy vyhrál ve dvou setech.

Na startu letošní letní sezony byl VITON na kondičním soustředění v Hrdoňově na Šumavě. Nechyběl ani nadějný hráč z Ledenic. „Tomáš bude přecházet v příští zimní sezoně do dorostu a bude ještě více potřebovat dobrou kondici,“ poznamenal trenér Linha. Připomněl, že nejmladší dorostenci se utkávají se soupeři až o čtyři roky staršími.

Jedním z cílů pro letošní rok je vítězství v letním oblastním přeboru starších žáků a postup na další mistrovství republiky. V soutěžích družstev už bude hrát za VITON v týmu dorostu. Českobudějovický klub souhlasil s hostováním Tomáše Fencla za klub s oficiálním názvem Pliskova Tennis Academy-Říčany. Bude tam hrát soutěž družstev starších žáků. Akademie Karolíny Plíškové by měla šikovnému hráči s dobrou rukou pomoci ve vzestupu. Dalším ze záměrů nadějného žáka je pro letošní rok účast na mezinárodních turnajích hráčů do 14 let v tuzemsku i u sousedů v Rakousku nebo na Slovensku. (jts)

Výsledky - Halové mistrovství republiky, starší žáci v Prostějově - 1. kolo: Fencl - Kreysa (Liberec, nasazená dvojka) 4:6, 7:6 (4), 1:0 (7), 2. kolo: Fencl - Kašpárek (Přerov) 7:5, 6:3, čtvrtfinále: Rakouš (Prostějov) - Fencl 6:4, 6:3.

Česká Třebová, starší žáci, kategorie A - 1. kolo: Fencl - Jaroš (Liberec) 6:3, 6:1, 2. kolo: Fencl - Vrána 6:0, 6:3, 3. kolo: Fencl - Bohatý (Kroměříž) 6:3, 6:3, semifinále: Köhler (I. ČLTK) - Fencl 6:4, 7:6 (6).