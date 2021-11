Už s bronzovou medailí na hrudi ze Španělska ale mění původní plány. "Budu pokračovat," usmívá se. V Extremaduře předvedla vynikající výkon. V cíli jí jako první gratulovat tatínek Ivo. "Moc si toho vážím, je vždy něco speciálního, když takový moment můžete sdílet s rodinou." A dalších gratulantů bylo tolik, že by se ani spočítat nedali…

Aneta už v minulosti prožila vydařenější sezony. "Tato nebyla ani zdaleka ideální. Několik závodů jsem ve druhé polovině sezony nedokončila," vrací se k potížím. "Teď jsem si všechno rozmyslela, mám důvod pokračovat."

Sportovní rodina GrabmüllerovýchZdroj: archiv DeníkuSport je pro ni důležitou součástí života. Ne ale jedinou. A není ani prioritou číslo 1.

"Je ale pravda, že medaile z mistrovství světa je obrovskou motivací a důvodem pokračovat. Ne v Prachaticích, ale v Oslu, kde žije. "Do Norska jsem se poprvé přestěhovala v roce 2015 v rámci projektu Erasmus," vrací se proti běhu času. "Do norské přírody jsem se zamilovala a také do norské mentality." Zůstala a věnovala se magisterskému studiu. "Momentálně studuji doktorát," upřesňuje.

Norsko procestovala křížem krážem. "Poprvé jsem byla na západním pobřeží Norska a teď jsme s přítelem v Oslu. Šumava a Oslo mají docela dost společného. Je tu spousta hlubokých lesů a jezer, proto se tu cítím jako doma." Občas ale v myšlenkách zalétne domů. K rodičům. Do Jihočeského kraje. Do Prachatic. "Samozřejmě se mi po domově velmi stýská, vždy se tam ráda vracím."

Zmiňovaný doktorát by měla dokončit za rok. "Ten je pro mě prioritou."

Kombinovat bude studium se sportem. "Tady trénuje úplně každý," rozhlíží se kolem sebe v norském Oslu. Přestěhování z Prachatic do norské metropole pro ni bylo zlomovým bodem. "Nikdy nemusím na trénink sama," popisuje, co je další motivací. "Jen teď budu muset být vybíravější ohledně závodů, které chci absolvovat."

A medaile z MS? "Ta je pouze utvrzením, že to byl správný krok, že věci tak jak je děláme, děláme správně. Konkrétní plán ještě nemá. Musí totiž definitivně vyřešit nepříjemný zdravotní problém. "Na mistrovství světa v zimním triatlonu jsem si rozdrtila malíček. Stále není v pořádku."