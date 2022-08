Blesk Jablonec – Sokol Hluboká 7:3

Domácí pálkaři hned v prvním útoku proti nadhazovači Sokola Petru Vojtovi obsazovali mety a po dvoumetrovém odpalu Zdeňka Machačky skórovali Matyáš Fous a Oto Vrána. Za hosty korigoval Matěj Dvořák. Ve čtvrté směně si Blesk úspěšný útok zopakoval. Při obsazených metách a double Michala Kubiny doběhlo pro body duo Fous – Vrána a pak si pro bod došel i nejlepší jablonecký hráč Michal Kubina. V šesté směně střídal nadhazovače Sokola Petra Vojtu Kelvis Palma Fernandez, v sedmé směně přišel na nadhoz Blesku za Franciska Vilchera Filip Šafařík. Po chybě v poli korigoval Martin Mužík, po jeho singlu v osmé směně ještě snížil šestnáctiletý Vít Chládek na 3:5, ale dohrávka osmé směny přinesla opět double Michala Kubiny, po kterém Ramon Ulacio Roso a Oto Vrána pojistili výhru Blesku 7:3.

Blesk Jablonec – Sokol Hluboká 5:16

Druhé utkání startovali hlubocký Viktor Sedláček a jablonecký Ramon Ulacio Roso a stav byl vyrovnaný až do konce páté směny. První body po chybách připsali za Sokol Petr Síla a za Blesk Oto Vrána. Smírně dopadla i pátá směna, kdy za hostující Sokol chytře skóroval Matěj Vlach a po singlu Josefa Kovandy Matěj Dvořák. Na nadhoz Sokola přišel Michal Malát a než se zahřál, po sérii ballů a chybě v poli domácí korigovali Matyášem Fousem a po singlu Zdeňka Machačky dorovnal na 3:3 Oto Vrána. V šesté směně Sokol zlomil utkání definitivně na svou stranu, když získal tři doběhy. Blesk pak střídal na nadhozu a proti Lukáši Roubíčkovi a Adamu Brennerovi získali pálkaři Sokola v sedmé a osmé směně hned deset bodů a excelovali! Svým třetím homerunem se blýskl zkušený tahoun Sokola Matěj Dvořák a svůj první homerun si z Jablonce na Hlubokou veze i osmnáctiletý David Jelínek! Parádně pálili Matěj Vlach, Martin Mužík, kteří trefili dvakrát double, dvoumetové odpaly přidali i Petr Síla a Petr Vojta. Na konci osmé směny byl stav 5:16 a Sokol mohl slavit zachování extraligové příslušnosti i pro sezónu 2023. „Jablonečtí ukázali svou sílu především v prvním utkání. Mají řadu výborných pálkařů a první zápas jim vyloženě sedl, přehráli jsme je jasně až v závěru druhého utkání. My jsme měli celou nadstavbu velmi dobře rozehranou, nenechávali jsme nic náhodě a jsem moc rád, že se nám takto v předstihu podařilo potvrdit extraligu i pro třetí sezónu v řadě. Máme nyní posledních šest utkání nadstavby na to, abychom ještě více zapojili lavičku a vyzkoušeli mladé hráče v zápasové zátěži,“ hodnotil trenér Sokola Michal Kapr.

„Děkuji všem hráčům za poctivou práci v nadstavbě. Je vidět že získali v extralize zdravé sebevědomí, jsou psychicky odolnější a to byl jeden z rozdílových faktorů oproti ligovým soupeřů. Ke zkušeným hráčům jako Martin Mužík, Matěj Dvořák, Matěj Vlach, Petr Síla a dalším se nám podařilo zapojit naše odchovance. Šestnácti, osmnáctileté hráče, kteří mezi tahouny výborně zapadli, a jejich výkony tím výrazně rostly. Do konce nadstavby zbývá ještě šest utkání, v nichž dostane prostor celá lavička, budeme mít možnost vyzkoušet mladé hráče a různé herní varianty a připravovat se na naši třetí extraligovou sezónu 2023,“ uvedl předseda Sokola David Šťastný.

Dalším soupeřem Sokola byl už ve středu tým Olympia Blansko. Sokol se představil doma ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké pod umělým osvětlením.