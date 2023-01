Třináctkrát byl na olympijských hrách! Chcete zlato? Pozvěte si Augustina

Ke svému angažmá na jihu Čech se Roman Nevěčný vždy hrdě hlásí. "Rád na to vzpomínám. Budějovice navždy zůstanou moje srdcovka."

V rozhovoru zmínil postavu Puka ze Shakespearovy hry Sen noci svatojánské. Pro herce představují výstupy často až gymnastický výkon. "Je to gymnastika," potvrzuje populární herec. "Vzpomínám si na naražená a rozbitá kolena, ale také na vymknutý kotník." Technikáři zapomněli před představením dát Nevěčnému - Pukovi na strom lano. "Já se po něm měl spustit. Větev byla tři metry nad loukou. Fantastický Oberon v podání Karla Soukupa zařval nádherným hlasem: Puku! Já se na stromě hroutil, protože jsem neměl to lano! Tak jsem skočil. Sbalil jsem se do parakotoulu, ale zrovna tam by ďolík a já do něj zapadl nohou." S vymknutým kotníkem Roman Nevěčný dohrál celé představení. "Thálie je neskutečná. Bdí nad námi. Znám kolegy, kteří odehráli představení i se zlomenou nohou."

Herecký svět a svět sportu, přestože se to na první pohled nezdá, mají dost společného. Mimochodem: postava v Shaskespearově komedii se jmenuje úplně stejně jako černá guma, kterou nahánějí hokejisté po celém světě.

Roman Nevěčný, který v neděli oslaví 61. narozeniny, se narodil v Brně, kam se po dlouhém a velmi úspěšném angažmá v Č. Budějovicích vrátil, se aktuálně objevuje na televizní obrazovce v seriálu České televize Dobré ráno, Brno!