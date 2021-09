A proto je Michal Kriško zase hráčem Českých Budějovic. „I pro mě to bylo milé překvapení,“ usmívá se sympatický volejbalista, který se při předchozím angažmá na jihu Čech stal miláčkem publika. Vždy před jeho smečovaným podáním členové kotle hlasitě křičeli: „Michaléééé, esóóó.“

Nabídka z Jihostroje je pro Kriška vlastně takovou formou odměny za výkony, které v loňském roce podával v dresu Dukly Liberec. „Je pravda, že ta sezona se povedla nejen mně osobně, ale že se hlavně povedla Liberci. Vyhráli jsme Český pohár, byli jsme třetí v extralize, pátí v evropském poháru.“

Ještě dnes si docela dobře vzpomene na chvíle, kdy do Č. Budějovic přicházel poprvé. “Jo, jo,“ přikyvuje s úsměvem. „Určitě si na to pamatuju dobře. To jsem ještě v kariéře toho moc neodehrál, byl jsem v Příbrami, přišel jsem do týmu, který má jenom nejvyšší ambice.“ Možná i proto cítil z tehdejšího českobudějovického prostředí respekt. „Bylo to pro mě trošku zvláštní,“ přikyvuje.

Jak sám sebe vidí v roce 2021? Je Michal Kriško jiný hráč, než jaký býval před deseti sezonami? „O hodně zkušenější,“ uvažuje. „Hlavně vím, co tady od toho můžu čekat. Jaký tlak tady na hráče Jak se všichni dívají na to, aby byl prostě dobrý výsledek.“ Takže přichází tam, kde to velmi dobře zná. Na postu univerzála se bude střídat s Kanaďanem Schoutenem. „Bavili jsme se o tom, myslím, že spolu utvoříme docela údernou dvojici.“

Zpestřením přípravy Jihostroje byly hlavně v úvodu náročné výstupy na Kleť. Klidně i dva za sebou. „Já je mám hodně rád, tedy ty výstupy,“ ošíval se Michal Kriško při rozhovoru. Práce v posilovně mu nevadí, ale do kopce se mu moc nechtělo. „Není to úplně moje,“ přikyvuje. „Ale je to prostě v rámci nějaké fyzičky, takže to tak beru. Fyzička jedeme hodně, v tréninku je často zařazená posilovna,“ dodal českobudějovický staronový volejbalový univerzál.