Doufám, že náš stroj začal zase fungovat ve správný čas, říká v rozhovoru kapitán Jihostroje Radek Mach. "Ač jsme vyhráli první zápas v Praze 3:2, tak to v podstatě vůbec nic neznamenalo. Až druhý zápas o všem rozhodoval,“ uvědomuje si Mach, jehož tým ale začal odvetný zápas ve Sportovní hale rozpačitě. Jihostroj prohrál první set 15:25 a v tu chvíli to vypadalo, že na koni bude Praha. Českobudějovický kapitán ale zachoval chladnou hlavu. „Po prvním setu jsme si řekli, že se nic neděje, protože na co Lvi sáhli, to složili. Takže byla jen otázka, jestli jim to vydrží i do druhého setu. Naštěstí nevydrželo.“

Do druhé sady nastoupilo mužstvo Jihostroje jako vyměněné. I když bylo skóre dlouho vyrovnané, změna v atmosféře na hřišti byla znát. „Od druhého setu jsme zlepšili servis, tím pádem jsme měli mnohem jednodušší pozici na síti i v obraně. To si myslím, že rozhodlo,“ hodnotí Radek Mach, který si uvědomuje, že Lvi Praha byli pro čtvrtfinále Českého poháru opravdu silným soupeřem. „Jsem pyšný na kluky, že i když se nám teď úplně herně nedaří, tak jsme se dali do kupy. Doufám, že náš stroj zase začal fungovat ve správný čas.“

První zápas s Toduou vyhrál Jihostroj, v úterý na jihu odveta

České Budějovice si tak zajistily účast na turnaji Final Four, který se koná 20. a 21. února v Teplicích. První semifinálovou dvojici tvoří Liberec a Karlovarsko, ve druhém zápase se Jihostroj utká s Ostravou. „Jsou to mladí kluci, nevyzpytatelný soupeř. Sice jsme v Ostravě vyhráli 3:0, ale to nic neznamená, protože ve Final Four rozhoduje jeden zápas. Na co by kdyby se nehraje. Na semifinále se důkladně připravíme, ale zatím to není aktuální,“ říká Mach, který už má v hlavě sobotní duel proti Ústí nad Labem, který se ve Sportovní hale odehraje od 18 hodin.

Příjemný návrat na českobudějovickou palubovku po pětiletém působení na jihu Čech neprožil Valerij Todua. „Myslel jsem si, že rozsekáme Jihostroj 3:0 a pojedeme domů,“ směje se v úvodu zápasového hodnocení blokař Lvů Praha, který se na zápas dlouho těšil dlouho dopředu. „Nemyslím si, že jsem byl přemotivovaný, ale strašně jsem chtěl vyhrát. Bohužel se to vždycky nemusí povést,“ uvědomuje si českobudějovický oblíbenec, kterého fanoušci už při rozcvičování přivítali potleskem.

Atmosféru Sportovní haly má ukrajinský chasník stále pod kůží. „Vůbec jsem si nepřipadal, že hraju venkovní zápas. Zvuky haly jsou pro mě přirozené. Musím přiznat, že se mi tady ještě pořád hraje lépe než v Praze. Každé světlo a každou parketu znám, takže se mi tady hraje výborně,“ přiznává Todua, kterého bylo v hledišti podpořit několik kamarádů. Radost z výsledku ale mít nemohl. Lvům se od druhého setu nedařilo a cesta v Českém poháru pro ně skončila. „Jihostroj hnali skvělí fanoušci a my jsme se zabrzdili. Domácí prostředí hrálo roli. Přál jsme si porazit Budějce, ale měli jsme vyhrát první zápas v Praze,“ říká Valerij Todua.