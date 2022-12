Jenže trenér Vojtěch Zach dobře ví, jak hráči plní své úkoly, jak pracují v tréninku. Nejlépe právě on dokáže rozpoznat, kolik procent své kvality jsou volejbalisté schopni přenést z tréninku do zápasu. Proto dál věřil v obrat. A ten se projevil už ve druhém setu. Nejprve pomalu, plíživě, pak už naplno. Jihočeši se dostávali nad soupeře s každým ubráněným míčem, s každým vydařeným servisem (celkem 10 es), s každou povedenou výměnou.

Jihostroj v Evropě řádí. Ve Švýcarsku vyhrál 3:1. Na odvetě nesmíte chybět

Po vyrovnaném úvodu druhého setu Jihostroj svému soupeři bodově utekl a v následujích třech setech už ho nikdo nedokázal zastavit.Snad ještě v závěru zápasu se Jihočeši trochu museli obávat o výsledek, domácí totiž mocně dotahovali, jenomže volejbalisté Jihostroje svoji šanci z rukou nepustili a domů si přivezli tříbodové vítěztsví.

Mistr Švýcarska chytil vyzu. Prohra Liberce je ostuda, favoritem je Jihostroj

Schönenwerd, který si připsal rychlé vítězství v úvodním setu, se nestačil divit. České Budějovice si tak vybojovaly nadějnou pozici do odvety, která se koná 13. prosince na jihu Čech. Vítěz série postoupí do čtvrtfinále play off Poháru CEV. Jihostroji stačí k postupou i domácí prohra 2:3, na tu ale trenér Vojtěch Zach rozhodně nebude spoléhat. JIhočeši se chystají, že svého soupeře vyprovodí domů s podporou skvělých fanoušků nejlépe ve třech setech.Volley Schönenwerd – VK Jihostroj České Budějovice 1:3 (15, -22, -18, -22).

Volley Schönenwerd: Gerson, Rodríguez López, Giger, Ulrich, Taylor-Parks, Leitis, libero Hasler. Střídali: Kolb, Schmid, Acklin.

VK Jihostroj České Budějovice: Giraudo, Licek, Ondrovič, van Schie, Stoilovič, Polák, libero Kryštof. Střídal: Kriško.

Nejvíce bodů: Ulrich 12, Taylor-Parks a Rodríguez Lópe oba 9 – Licek 14, Ondrovič a Stoilovič oba 9. Útoky: 39:45. Esa: 6:10. Chyby soupeře: 35:27. Rozhodčí: Fortu a Ioannidis. Diváci: 300.