Druhé přípravné utkání odehrál českobudějovický Jihostroj na domácí palubovce s Kladnem. Opět se jednalo o modelový zápas na čtyři sety, z nichž na konci tří mohli slavit vítězství fanoušci Českých Budějovic. "Na tréninkové utkání jich dorazilo sto padesát," napočítal tiskový mluvčí nejlepšího jihočeského klubu Matěj Mayer.

Filip Stoilovič v dresu JihostrojeZdroj: Deník/ volejbalcb.czV prvním a třetím setu se hrálo do třiceti a míč uváděli do hry trenéři obou mužstev. Hned první sadu vyhrálo Kladno, v dalších třech setech byl už ale úspěšnější Jihostroj, který zvítězil 3:1. „Jsem rád, že jsme vyhráli. Pořád jsme ve fázi souhry, takže ladíme nuance, ale myslím, že to má vzestupnou tendenci. Zatím pořád hrajeme modelovaně, kdy trenéři dohazují míče. V této části přípravy je to efektivnější, než kdybychom hráli klasický zápas,“ vysvětloval Ondřej Piskáček.

Trenér René Dvořák nepřikládá výsledkům z přípravy zvláštní význam, výhra ho však potěšila. „Je to sice příprava, ale není to tak, že by mi na skóre nezáleželo. Nemělo by se prohrát, a už vůbec ne doma,“ ví zkušený kouč. Jeho svěřenci jsou momentálně ve fázi fyzicky náročných tréninků. „Některé věci bychom za normálních okolností zahráli podstatně rychleji a ve větší dynamice. Když je dlouhá výměna, tak je vidět, že kluci za sebou tahají nohy,“ uvědomuje si Dvořák.

Na volejbalovou extraligu zve Miguel Angel de AmoZdroj: Deník/ volejbalcb.czNahrávač Piskáček dostává v přípravných zápasech rovnocenný prostor jako Španěl Miguel Ángel de Amo a v obou přípravných zápasech předvedl dobrou souhru s univerzálem Michalem Kriškem. „Tenhle zápas i minulý v Praze jsem hrál jenom s Krišim. Myslím, že jsme si sedli dobře. Casey (Schouten) měl drobné zranění, takže jsem s ním ještě nehrál, ale z minulé sezony vím, že naše souhra funguje,“ říká dvaadvacetiletý volejbalista.

Jihostroj potěšila slušná návštěva ve Sportovní hale, kterou navštívilo na tréninkový zápas 150 fanoušků. Diváci si kromě volejbalu mohli prohlédnout také novou LED obrazovku, která byla poprvé v provozu. „Bylo to nezvyklé. Po sezoně bez diváků bylo moc příjemné zase hrát před nimi. Byl jsem překvapený, kolik jich dorazilo. Vytvořili nám pěknou atmosféru,“ pochvaluje si Ondřej Piskáček. „Jsme rádi, že jsme konečně mohli přivítat fanoušky a užít si atmosféru. Ta byla sice trochu ovlivněná tím, že šlo o modelovaný zápas, ale bylo znát, že lidi přišli. Jsem za to moc rád,“ vzkazuje René Dvořák.