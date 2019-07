Hrne se na vás chvála ze všech stran, co tomu říkáte?

Určitě to potěší. Kluci do toho dávají všechno. Jsem hrozně rád, že si myslí, že se jim to vyplácí.

V čem je kouzlo vašich speciálních tréninků?

Scházíme se minimálně jednou měsíčně. Nebo jednou za tři týdny. Záleží na tom, v jaké tréninkové fázi zrovna kluci jsou. Převážně se scházíme v Praze, kam nemáme problém dojíždět.

Jak vypadá váš konkrétní model spolupráce?

Jednou za čas se vídáme osobně, kluci mají aplikaci, přes kterou jsme schopni všechno vidět, spolupráce je nastavena takovýmto způsobem. Neustále komunikujeme a víme, co jim jde, co jim třeba tolik nejde, jsme na to schopni okamžitě reagovat.

Povídali jsme si s fotbalistou a hokejovým brankářem. Každý z nich musí trénovat úplně jinak?

Určitě. Každý sport má svá specifika. Každá pozice má svá specifika. Rozdíly v tréninku jsou.