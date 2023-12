České Budějovice mají další tři body. Další třísetové vítězství. Další výborný výkon. Tentokrát to odneslo Aero Odolena Voda. Kapitán Aera vtipně glosoval výsledek 0:3.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v prvních dvou setech připravili uragán. Smršť, která připomínala sněhovou bouři. V 9. kole Jihočeši porazili Aero Odolena Voda jasně 3:0 na sety.

Do Českých Budějovic dorazil tradiční soupeř. Aero Odolena Voda. Středočeši mají k dispozici řasu cizinců, vede je zahraniční trenér. Sněhová kalamita Aero nezastavila, také pracovníci domácího klubu udělali všechno, aby se zápas uskutečnil. "Náš pilný pan údržbář Pavel Šlapanský odklidil sníh z okolí Sportovní haly," pochválilo vedení Jihostroje údržbáře Sportovní haly.

Aero vyhrálo 6 z dosavadních 8 zápasů. "Odolka" hraje v extralize velmi dobře. Jenže hra Jihostroje si skvěle sedá. Obrana je perfektní. Blok soupeře buď zastaví, nebo ho donutí k chybě, nebo v poli vedle bloku stojí připravený hráč v poli.

Matyáš Démar, kapitán týmu Aero Odolena Voda, se nestačil divit. A použil vtipný příměr: „Budějovice potvrdily, že doma hrají opravdu dobře. My jsme dostali takovou nálož, kolik sněhu napadlo tady v Jihočeském kraji. Musím tým pochválit, že bojoval až do konce. Kluci, co přišli do zápasu ze střídačky, nám pomohli. Gratulujeme Budějovicím.“

9. kolo extraligy: Jihostroj ČB – Aero Odolena Voda 3:0 (17, 13, 23), rozhodčí: Emil Velinov – Matěj Dmejchal. Jihostroj ČB: Luengas, Balabanov, van Schie, Carísio, Taylor-Parks, Sedláček – libero Michálek (Ondrovič, González). Trenér: Andrzej Kowal.