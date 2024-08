Netolické závodiště je jediné funkční tohoto typu v kraji a širokém okolí (nejbližší je v Praze Chuchli), i když je v provozu vždy pouze jednou za rok právě při oblíbeném mítinku. Letos bude u Kratochvíle na programu sedm dostihů: čtyři rovinové a tři těžké překážkové steeplechase. „Původně jsme vypsali osm dostihů, ale jeden překážkový jsme museli škrtnout pro malý počet přihlášených koní. Ti původní se přesunuli do jiných závodů, takže všechny budou početně obsazeny velice slušně. Většinou poběží vždy osm až devět koní,“ říká hlavní organizátor mítinku Karel Kučera. Program doplní dva závody oblíbené Pony ligy.

Jezdecké obsazení nedělního programu není špatné, i když by si Kučera uměl představit i lepší. „Ve stejném termínu se běží dostihy v Bratislavě, v italském Meranu a v Polsku. Naši nejlepší rajťáci jedou tam, protože se tam vydělají lepší peníze. Je to logické a těžko se s tím dá něco dělat. Ale přesto se nám to povedlo docela slušně poskládat,“ dodá.

Na rovinách se fanoušci mohou těšit na výborného žokeje Jaromíra Šafáře nebo pokračovatele rodinné tradice Marcela Nováka mladšího. „Na rovinách se hlavně představí hodně šikovných děvčat, která se teď derou do popředí,“ podotkne Kučera. Na překážkách budou k vidění zkušení žokejové Pavel Kašný, Marcel Novák starší, Martin Liška nebo Jan Odložil.

Hlavní dostihem, který bude v 16 hodin celý program uzavírat, bude Velká cena Netolic, Cena společnosti Charvát Group za podpory firmy Josefa Váni Jovan. Na start steeplechase třetí kategorie na 4100 metrů o 88000 korun pro pětileté a starší koně se postaví šest účastníků. K největším favoritům bude patřit sedmiletý valach německého původu Eisenherz v sedle s Danielem Vyhnálkem a dvanáctiletý Mahony, kterého povede zkušený Marcel Novák starší.

close info Zdroj: Deník/ Martin Langer zoom_in V Netolicích se uskutečnil tradiční dostihový den.

Karel Kučera se za pomoci svých asistentů na jubilejní ročník pečlivě chystá. „Dráhu se nám povedlo dát do výborného stavu. Počasí nám přálo, občas zapršelo, takže je pružná. Nějakou vodu by to možná ještě sneslo, ale připraveni jsme. I když nachystat závodiště je čím dál náročnější, když celý rok leží ladem. Na dráhu se dostaneme nejdřív měsíc před závody, takže je to pak docela fofr,“ říká duše oddaná koním. „Ale dali jsme to do kupy. Věřím, že se u nás divákům bude líbit. Opravili jsme tribunu, která už dost chátrala. Do ní jsme docela investovali. Také jsme trochu snížili bariéry kolem dráhy, aby bylo dobře vidět. Je za tím strašně moc práce, ale závodiště vypadá opravdu pěkně a máme z toho radost,“ chválí si.

Kučera oceňuje také podporu ze strany netolické radnice. „Pomoc města je velká, rok od roku větší. Bez ní bych dostihy pořádat nemohl,“ váží si přístupu vedení Netolic.