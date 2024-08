Na start jubilejního šedesátého ročníku tradičního závodu se postavilo nakonec pouze pět koní a do cíle se dostali jen tři. „Vím, že je dostih docela dlouhý, takže jsem jel na pohodu a na klid. Měli jsme trošku kolizi s Danem Vyhnálkem, ale jinak to proběhlo bez problémů,“ pochvaloval si průběh hlavního dostihu. „Měli jsme to celkem pod kontrolou. Věděl jsem, na čem sedím, koník to v Netolicích zná, už tady vyhrál loni. Čekal jsem na finiš. Méně zkušení kluci se tam trochu motali. Ale začínají a někde začínat musejí, v Pardubicích to mají těžké. Na poslední překážce jsme se sešli všichni tři, ale vyhrál prostě ten nejlepší a jsem rád, že to byl můj kůň,“ dodal.

Salivano by prý mohl mít schopnosti uspět i na těch největších překážkových dostizích v Pardubicích. „Vždycky to jednou za rok zkusíme a neklapne to,“ usměje se. „Líbí se mu víc menší dráhy a jsme rádi, že se na takových u nás pořád ještě běhá a horší koníci mají kde závodit,“ chválí zkušený matador z Loštic u Olomouce.

Jedním z provinčních závodišť jsou právě i Netolice, kde se běhá vždy jednou za rok. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo Netolické dostihy pořádají. Pro začínající jezdce a horší koně jsou podobné mítinky strašně moc důležité. Jsem rád, že se v Netolicích běhá, prostředí je tady krásné. Bylo sice docela horko, což ubíjí jezdce i koně, ale dráha byla připravená velmi dobře,“ chválí netolické organizátory.