Těšila ho hlavně výhra v Ceně města Netolice na 1150 metrů, která byla hlavním rovinovým dostihem mítinku. Čtyřletého valacha Rabbit Zoustara dovedl s přehledem do cíle na prvním místě. „Je to víceméně sprinter a svůj poslední závod na podobné vzdálenosti také vyhrál. Do dostihu šel jako favorit, ostatní převyšoval a také svou roli potvrdil,“ nešetřil Šafář slovy chvály pro své koně.

Na startu závodu panovala značná nervozita, ale Rabbit Zoustar vyrazil nejlépe. „Jsou to sprinteři a ti jsou na závod natěšeni mnohem víc než třeba mílaři. Nervozita tam byla, protože každý chce chytit start. On je ale klidný kůň, povedlo se nám dobře odskočit a z toho jsme vytěžili. Udělal si náskok a ten jsme si drželi až do cíle,“ řekl k průběhu dostihu žokej z Napajedel.

S klisnou Magic Diamond vyhrál také úvodní dostih programu Cenu Envisan – Gem a. s., takže nenašel ani jednou přemožitele. „Do Netolic jezdím rád, ale musím mít dobré koně, jinak to pro žokeje nemá až takový význam,“ připustí. „Prohrávat nechce nikdo, to je jasné,“ usměje se. „Musíme trochu podržet netolické pořadatele, protože většina našich nejlepších jezdců je na velkém mítinku v Bratislavě. Pan Kučera tady odvádí výbornou práci a je to na závodišti vidět. Vyšlo i počasí, byla slušná návštěva, takže super,“ ocenil pořadatele Netolických dostihů.