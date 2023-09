Parádní výkony předvádějí členky posádky CB Dragons na mistrovství Evropy v Itálii. Tým z Českých Budějovic uspěl na sprinterské trati na 200 metrů. Domů si přiveze bronz.

Dračí loď CB Dragons při tréninku na Vltavě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Medailové to cinklo. Českobudějovická posádka, která se pečlivě připravovala na evropský šampionát doma Vltavě, vybojoval na ME v Itálii bronzové medaile. "Bronz jsme získaly na sprintové trati dvě stě metrů," "upřesňuje Patricie Kadlečková. "Jsme šťastné, protože na této závodní úrovni je to naše premiéra."

Tým měl velké důvody k oslavám, ty ale byly z praktických důvodů skromnější. "Oslava byla poklidnější, protože ještě máme před sebou závodní dny. Ráno jsme měli sraz na závodišti už v půl sedmé," vysvětlila Kadlečková.

V Itálii panuje ideální počasí. V pátek byly na programu jízdy velkého mixu (10 žen a 10 mužů) a malého mixu (4 ženy a 6 mužů). "Pomáhaly jsme chlapům. My se na závodní trať dostaneme v sobotu," upozorňuje členka úspěšné posádky CB Dragons na závod na trati 500 metrů.