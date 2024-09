Dračí loď Dragons CB patří mezi špičku nejen v České republice, ale i v Evropě. Klub se může pochlubit úspěchy na mistrovství světa i Evropy, a to díky skvělému tréninkovému zázemí v Českých Budějovicích. Přesto, nebo spíš právě proto, draci, dračice a dráčata hledají nové členy, aby rozšířili svou základnu a přilákali více rodin do tohoto dynamického sportu.

Určitě už jste někdy viděli dračí loď. Ta, která nese posádku Dragons CB, patří k nejlepším nejen v České republice, ale v Evropě a dokáže se prosadit i na světové scéně? Nevěříte? Podívejte se na video u tohoto článku. Posádky uspěly v Ravenně na MS i na ME v Račicích. Nebo můžete vyrazit na ples. Připravený bude 9.11. v kulturním domě v obci Včelná. A jmenuje se velmi výstižně: Draci v gala.

"V rámci CB Dragons jsme se zúčastnili mistrovství světa, které bylo celkově úspěšné a přivezli jsme si i bronzovou medaili," říká Jiří Šuléř. "Velká část našich členů se zúčastnila mistrovství Evropy za Českou republiku v Račicích a skoro každý si přivezl medaili, takže to hodnotíme velmi úspěšně." Jan Kříž doplnil i informace o tréninkovém zázemí v vodáckém areálu v Českých Budějovicích. "To je skvělý prostor, bohatě nám stačí. Máme zkušenosti, jak trénují třeba jiné posádky v České republice a troufnu si říct, že tady, jak trénujeme my v Budějovicích, je to jedno z nejlepších míst, co známe."

Dragons CB. Zdravě ambiciozní klub. "Jsme sportem pro všechny," říkají Šuléř a Kříž | Video: Deník/ Dragons CB

Draků, dračic a dráčat je dost. Ale klidně by jich mohlo být ještě víc. "S členy malinko bojujeme," připouští Šuléř. "Zatím jich máme dostatek na vyšší soutěže, ale rádi bychom naši členskou základnu rozšířili. Samozřejmě je to sport pro celé rodiny. Na víkendové akce jezdí děti, manželé mohou závodit spolu. Je to příjemné pro každého."

Kdo zná prostředí, dobře ví, že závodníci ani nepotřebují přímo svoji loď. "Na závody většinou dračí lodě vozí organizátor, takže v podstatě přijedeme jako tým a organizátor nám dá loď. Stačí jen přijít ve sportovním oblečení a člověk může trénovat nebo závodit."

Jan Kříž se vrátil k zázemí nedaleko umělé slalomové dráhy v Českých Budějovicích. "Spolupracujeme s Bude sportem. Tento klub má šatny a zázemí, my máme tam pronajatou malou místnost. Mohlo by to být lepší, ale stačí nám to," pousmál se Jan Kříž.

Konec sezony se nesl ve znamení velké vody. Ta nesvědčí ani dračím lodím. "Zrušila nám mistrovství republiky v Račicích, teď už nás čeká jen jeden závod v kategorii fun, což je úplně ten základní závod, kam jedeme spíš utužit partu a užívat teambuilding. Pak nás ještě čeká mistrovství republiky v dlouhých tratích, kde bychom si rádi přivezli nějakou medaili."

V klubu Dragons CB pečlivě plánují i pro příští sezonu. Tu letošní by si někteří členové rádi zpestřili v rámci Krumlovského vodáckého maratonu (12.10.). "Velká část z nás ano," přikyvuje Šuléř. "Je to tradiční akce, které se zúčastňujeme. Takže Krumlovský vodácký maraton je takové zakončení vodácké sezony. A co se týče plánů na příští sezonu, v říjnu si odpočineme, od listopadu začne zimní příprava." A tak přijdou na řadu tělocvična a běhání. "V březnu a v dubnu přípravu zakončíme fyzickými testy, kde každý potom ukáže, jak makal v zimě," dodal Kříž.

"Highlightem příští sezony bude mistrovství světa národů v Německu v Magdeburku a jako klub bychom rádi jeli na mistrovství Evropy do Bělehradu."

Dračí sport je příležitostí pro lidi, kteří chtějí být aktivní na top úrovni. "Řada z nás je v reprezentaci," shodují se Šuléř a Kříž. "Závodíme jako klub na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, ale zároveň jsme i klub pro děti. Pro amatéry a pro lidi, kteří se třeba jen chtějí odreagovat, přijít si třeba jednou za čas zatrénovat, dát si pivo a jet na závody." Ty se pořádají na světové, evropské, ale i na regionální úrovni. "Regionální jsou také krásné, jezdím se po jihočeských rybnících a řekách, dračí loď si můžete to užít s kamarády. My jsme prostě klub pro všechny." Speciální péči věnují v klubu Dragons CB dětem. Dráčatům. "I děti, když trénují a makají, tak se mohou dostat do reprezentace. Někteří naši mladí členové si přivezli i medaile. To všechno dračí sport nabízí a my jsme rádi, když se nám daří."

V nedávné době jezdili na trénink za Dragons CB sportovci z mnoha míst Jihočeského kraje. Cestování nebylo nejjednodušší, ale teď přichází vedení klubu s další nabídkou. "Máme oddělené pracoviště v Táboře. Minulý rok se nám povedlo sehnat dračí loď a teď se i pravidelně už trénuje i tam. Dvakrát týdně na Jordánu. V Táboře se to začíná nově rozjíždět a už přibývají členové a rádi přivítáme nové."