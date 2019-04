Druhý zápas sledovali přímo v liberecké hale také věrní fanoušci, kteří se z jihu na sever vypravili speciálním autobusem.

Do prvních výměn poslal trenér René Dvořák na nahrávku Španěla Miguela Angela de Amo. „Je to nejlepší nahrávač celé extraligy,“ shodli se experti.

Post univerzála Dvořák svěřil do rukou zkušenějšího Křesťana, blokařskou dvojici tvoří v základní sestavě Mach a Todua. Ani smečaři se v závěru sezony nemění. Michálek a Staples na pozicích smečařů, s přihrávkou jim pomáhal na liberu Kryštof.

Jihočeši vstoupili do utkání sebevědomě, bodově je srazily nevynucené chyby. Staples doskočil ze zadní zóně pěkně, překvapivě, jenže daleko, jeho noha skončila až na polovině Liberce: 6:4. Jihostroj dokázal vyladit formu na závěr sezony dokonale. Nejprve srovnal skóre a pak šel do vedení. Trenér Liberce Michal Nekola sáhl pro time out, ale dál úřadovala českobudějovická obrana. Liberečtí se dostali pod obrovský tlak, kazili podání, nedokázali vzdorovat.

De Amo? To je hvězda, kterou ve svých řadách českobudějovický volejbal dlouho neměl. Postavou nevelký Španěl režíroval zápas podle své chuti, první set vyhrály dominantní České Budějovice hladce 25:17.

Libereckou halou se stále častěji a stále hlasitěji ozývalo: Jihostroj! Jihostroj!

„Podpora našich fanoušků je naprosto skvělá,“ hodnotí hráči i vedení klubu.

Dobrý vstup do utkání se podepsal i na dalším pokračování extraligového finálového souboje. „České Budějovice mají výborného nahrávače,“ nechal se slyšet Jan Štokr, který je největší libereckou hvězdou.

Samostatnou kapitolou ve hře Jihostroje je obrana. Trenér Dvořák vymyslel účinný recept právě na Štokra. Buď v obraně v poli (vynikal Kryštof), následně i na síti (skvěle blokoval Mach). Jenomže blokařsky se blýskli také Liberečtí. Také trenér René Dvořák tahal za záchrannou brzdu (time out), Liberec si totiž ke tříbodovému náskoku pomohl Pietruczukovým esem.

Atmosféru ještě vyhrotily trenérské challenge na obou stranách, chybě se nevyhnuli ani rozhodčí, kteří pak museli nařídit nový míč. Jihočeši vyslali do boje Kraffera, který nahradil Staplese a začala stíhací jízda. Také druhý smečař si odpočinul, vystřídal ho Fila, jenomže to už byl Liberec v úniku: 25:21.

„Neuhrávali jsme bodové balony, proto se Liberec dostal do vedení,“ nabízí svůj pohled na průběh druhého setu libero Martin Kryštof.

Po obrátce Jihostroj znovu nastartoval své motory. Jenomže Štokr a jeho spoluhráči se opřeli do servisu. Osud tohoto setu se lámal až za stavu 20:20. Ondrovič sice ještě v pravý okamžik zablokoval Štokra, ten ale úspěšný blok vrátil proti Michálkovi. Jihostroj odvrátil jeden mečbol, druhý už ne.Liberec zvítězil 25:23. „Z obou stran to byl hezký volejbal, oba týmy strašně chtějí vyhrát, proto také někdy přijde chyba,“ vysvětlovala liberecká útočná hvězda Jan Štokr.

Čtvrtý set nastartovali skvělí fanoušci Jihostroje a de Amo esem. České Budějovice se rozhodně nevzdaly, odměnou jim byl tříbodový náskok: 9:6.

V polovině setu se Dukla dostávala do sedla. Michálka znovu nahradil Kraffer a za malou chvíli Křesťana vystřídal Šotola a Macha Ondrovič. Stav 18:15 pro Liberec vypadal hrozivě. Drama gradovalo, rozdíl v koncovce byl pouze jednobodový. A po Staplesově parádě bylo dokonce srovnáno: 21:21.

Šotola nevyužil dvě šance a přišel liberecký mečbol. Právě Marek Šotola své zaváhání odpracoval hned vzápětí a k setbolu se prodral také Jihostroj. Ten proměnil lišáckým úderem o blok Jiří Kraffer: 26:24.

V pátém setu pokazili Jihočeši dvě plachtící podání, přesto se drželi se soupeřem v kontaktu. Liberec ale také chyboval na podání. Naposledy se strany otáčely za stavu 8:6 pro Duklu.

V koncovce esem posunul Liberec Štokr: 12:8, Staples našel stejnou odpověď: 12:12.

Poslední míč v setu svěřili Liberečtí do rukou Štokra, ten s velkou dávkou štěstí nevídanou bitvu ukončil.

Poslední set: 15:13.

Liberec – Jihostroj ČB 3:2 (-17, 21, 23, -24, 13), čas utkání 141 minut.

Jihostroj ČB: de Amo, Křesťan, Todua, Mach, Staples, Michálek – Kryštof (Ondrovič, Šotola, Kraffer, Fila).

Rozhodčí Krtička, Renčín. Diváků: 1500.