Dravé Saně pádlovaly v bazénu, v programu mají spoustu atraktivních závodů. Určitě pojedou na Lipně, kde jsou doma.

Lipno je pro dračí lodě ideální. V létě se po hladině proháněla dračí loď v rámci Lipno Sport festivalu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Už jste slyšeli o posádce dračí lodě, která se jmenuje Dravé Saně? Velké D a velké S a velké sportovní srdce. Jihočeský sportovní tým se vydal na závody do Prahy. Jen tak. "Na výlet," říká se širokým úsměvem na tváři Jiřina Slánská, kterou kolegyně uznávají za přirozeného lídra. Kapitána. Spíš kapitánku. "Byl to halový pohár dračích lodí. Závodu jsme se účastnily už loni, ale neměly jsme žádné očekávání, zkrátka jsme to jely zkusit, protože pádlovat na dračí lodi v bazénu, tak to se musí vidět a zažít," říká za sebe a za další členky posádky.

Rády měří síly se soupeřkami, rády překonávají nepohodu, rády "lámou" rekordy. Sestavu Jihočešky vytvořily z vlastních zdrojů. "Posádku loni tvořily i kolegyně z jiné spřátelené posádky, letos jsme s sebou měly nováčky a posádku jsme postavily jen z Dravých Saní." A dokonce dámy do svých zavazadel přibalily medaili. "Boj to byl urputný a k našemu velkému překvapení i oceněný," usmívá se Jiřina Slánská. "Odjížděly jsme nejen plné nových dojmů, ale I s bronzovou medailí na krku. Sláva Dravým Saním," překřikovaly se medailistky při slavnostním vyhlášení výsledků.

Adina Kubičková začala ve třech letech, ve čtyřech už měla první medaili

Plány pro sezonu mají velmi odvážné. "V první řadě závod na Lipně, to je naše domovina," dívá se Jiřina Slánská na termín, který má červeně zatržený v kalendáři. Atraktivní závod proběhne 20.-21.5. "Pak nás čeká mistrovství Světa," upozorňuje na závod, který se pojede v Třeboni na hladině rybníku Svět. "Těšíme se i na velké klání v Českých Budějovicích Draci mezi mosty a snad klapne I závodění na Hněvkovické přehradě v Purkarci, v Jindřichově Hradci další ročník Vajgarské Saně a nedaleko Budějovic se koná Bezdrevský festival dračích lodí, takže, pokud se zadaří, jely bychom i tam."

Dravé Saně se rozhodně během jara a léta nenudí. Spíš naopak. Baví se vždy a všude. "Rády jezdíme v září do Horní Cerekve na Půlnočního draka, to bývá velmi povedená akcička, a pokud se během sezony naskytne možnost dalšího závodu, a nás bude požadovaný počet, určitě si zapádlujeme rády."

Dravé Saně jsou výhradně dámskou posádkou. "Ano," potvrzuje kapitánka a dodává: "Na závodech si kormidelníka půjčujeme od pořadatele. Tréninky nám odkormidluje kolega z rozpadlé mix posádky Gripenů. Nebo některá z nás."

Doma se cítí na Lipně. "Z pětadevadesáti procent jsme z Vyššího Brodu." A na intenzivnější trénink se dámy teprve chystají. "Většinou jsme začínaly v dubnu, tak snad to klapne i teď." Tréninky probíhají dvakrát týdně, Dravé Saně se scházejí na Lipně v loděnici. "Na Loděnici," zdůrazňuje kapitánka: "Zázemí je skvělé, personál restaurace shovívavý, máme to tam moc rády."

O Lipně už řeč byla. O květnovém závodu přemýšlejí Dravé Saně dlouho dopředu. "Nevím, co by se muselo stát, že bychom chyběly. Devatenáctého května jsou na programu závody dětských - školních posádek, dvacátého mixové a ženské posádky a jedenadvacátého by se měly jet dlouhé tratě většinou kilometrové. Pro nás to je prima víkend, i když

to třeba tolik necinká, ale někdy se zadaří a máme o to větší radost."