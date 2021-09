Třetí etapa je na programu v sobotu. Pojede se z Protivína do Studené. "Měří 162 kilometry," popisuje její ředitel Jan Hájek. "Začátek kulturního programu v Protivíně jsme naplánovali na desátou hodinu." Start závodu je přesně ve 12.00. Ve startovních i v cílových městech je na jihu Čech výborná atmosféra.

Závod Okolo jižních Čech se jede na čtyři etapy a rozdělují se v něm dresy po vzoru Tour de France. Tedy žlutý pro vedoucího jezdce, zelený pro vedoucího závodníka bodovací (sprinterské) soutěže, bílý s červenými puntíky pro vedoucího muže vrchařské soutěže a bílý pro vedoucího jezdce do 23 let.

V průběhu etapy odjela pelotonu dvojice, ve které byl závodník Chris Colin Stüssi, který reprezentuje Team Voralberg. Právě on zůstal na špici osamocený, sbíral body a byl v etapě hodně vidět. Do N. Bystřice ale přijel "balík" pohromadě. "Je tu nádherně, okolí je úžasné, už se mi moc líbil úvodní prolog centrem Jindřichova Hradce, ta druhá etapa byla úžasná," pochválil organizátory vítěz druhé etapy Arnaud de Lie. "Já jsem v České republice poprvé, ale závody tu jsou vážně velmi sympatické."

Závodník týmu Lotto Soudal Development Aranaud de Lie je zatím nevýraznější hvězdou cyklistického "etapáku" Okolo jižních Čech. Osmý ročník začal ve čtvrtek v J. Hradci, v pátek vyrazili cyklisté ze 23 družstev na 143 km dlouhou etapu z Třeboně do Nové Bystřice.

