Druhý den medaile a rekordy!Neděle v Ostravě byla jihočeská! Vyvrcholila rekordem ČR dorostenek Sokola ČB na 4x400 m v sestavě S. Janowiaková, A. Holubová, E. Albrechtová a N. Radová v čase 3:44,28, o tři a půl sekundy lepším než měl Olymp v roce 2016!

Atletika. Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

Přehlídku začal dorostenec Marek Volf (VS) v trojskoku, který by vyhrál třemi svými skoky v soutěži – ten nejdelší 14,09 – je letos nejlepším v republice a o dva centimetry delším než krajský rekord Miroslava Turečka z Pacova z roku 1982! Je to letos páté vítězství svěřence Jiřího Smetany v trojskoku. Loni měl maximum 12,86. V juniorech se v trojskoku držel Tomáš Johaník (Sokol), prvním pokusem dal osobní rekord 13,33 a už se nezlepšil.

Hned v dalším závodě přidala stříbro z běhu dorostenek na 3000 m Adéla Štefanová (Sokol) za čas 9:57,61. Bronz z vrhu koulí juniorek získala Žaneta Pivcová (JH) za osobní rekord 13,25 a je čtvrtá všech dob mezi jihočeskými ženami. Stejnou medaili si vybojoval na 5000 m 18letý junior Antonín Kinšt (NV) s osobním rekordem 15:19,33, letos nejlepším čase mezi jihočeskými muži. Osobní rekordy si v tomto závodě vytvořilo prvních dvanáct závodníků včetně 11. Viktora Zikmundy (ČD) s časem 16:44,11.

Zlato na 400 m dorostenek suverénně vyhrála přes nejpomalejší reakci na startu Adéla Holubová (Sokol) v nejlepším českém výkonu roku 54,47, čtvrtém ženském čase v kraji všech dob.

Finále na 800 m vyhrál Filip Toul (ČD) v rekordu mítinku 1:50,18 (53,88), kterým je lepším než Strnadův krajský rekord této kategorie 1:53,63 z roku 2018 i rekord juniorů Jiřího Bláhy 1:50,70 z roku 2002. Už Toulův mezičas na 600 m 1:21,66 byl lepším než krajský rekord na této trati (Jiří Bláha 1:24,2 z roku 2000).

Cílová fotografie z finále 400 m dorostenek - vpravo vítězná Adéla Holubová.Zdroj: archiv

A přišly chvíle dvojčat Radových. Nina vyhrála finále na 300 překážek v rekordu ČR 40,64, s náskokem 1,29 sekundy. Michal běžel hladkých 200 m po rozběhu za 21,44 (rekord mítinku) za 21,57 a o šest setin byl druhý, když prohrál s A. Šulcem z Hradce. Dušek byl šestý v osobním rekordu 22,12.

Junior Vojtěch Štika (Sokol) dotlačil svou misi přes 400 m překážek stříbrem ve finále časem 52,82, o více než sekundu rychlejším než v rozběhu, a je druhý v kraji v historii této disciplíny za loňskými 51,98 Michala Rady. Titul prohrál jen o šest setin s Walterem z Dukly.

Z dalších výkonů: výška jun. 7. Vojtěch Říha (ČD) 184, 12. Jan Sobotka (Ves.) 179, koule dor. 9. Andrea Rypáčková 12,63, 400 m jun. 8. Konfrštová 58,21,

Při mistrovství ČR v plavání vytvořil Jan Zástava (Písek) na 4. místě na 100 motýlek krajský rekord v této disciplíně, když časem 56,03 zlepšil o 23 setin výkon Kristiána Svobody z roku 2018.