Bývalý hokejbalový hráč i rozhodčí stojí již několik let v čele Pedagogu a uvadající klub dokázal výrazně pozvednout. Areál na Branišovské ulici jen vzkvétá a klubu se daří i na sportovním poli. Jeho výkladní skříní jsou stolní tenisté, kteří dokázali poprvé v historii postoupit do první ligy. Doslova majstrštykem se pak ukázalo angažování trojnásobného mistra republiky a účastníka Ligy mistrů Radka Košťála.

Teď bude stát Horák v následujícím volebním období i v čele celého okresního sportu. „Převzít žezlo po Františku Vavrochovi není nic jednoduchého. Za třicet let v čele sdružení má za sebou hromadu práce,“ dobře si uvědomuje. „Ale není to jen o jednom člověku, ale o týmu, který výbor tvoří,“ zdůrazní.

Předsedou byl zvolen po čtyřletém působení ve výkonném výboru okresní organizace České unie sportu. „Myslím, že jsme ve výboru dobře spolupracovali. Rozdělili jsme si, co bude mít kdo na starosti, což nám hrozně pomohlo. Každý se chopil toho, čemu rozumí. A hlavně by měl jít z naší organizace servis směrem ke klubům. Pomáhat jim s dotacemi i vším dalším potřebným,“ naznačuje hlavní vizi, s jakou do funkce vstupuje.

Rozhodnutí převzít zodpovědnost za celý okresní sport v něm zrálo delší dobu. Jako předseda Pedagogu je značně vytížený, k tomu civilní zaměstnání a rodina. „Pedagog pro mě vždycky byl a bude na první místě. To je mé miminko,“ směje se. „Už jsem tam jednadvacet let. Začínal jsem jako předseda oddílu hokejbalu a myslím, že jsme za tu dobu udělali kus práce. Nová funkce ve vedení okresního sdružení je pro mě velká výzva a budu chtít navázat na Františka Vavrocha. Člověka to musí hlavně bavit, což u mě naštěstí funguje,“ usměje se.

Pomoc klubům a tělovýchovným jednotám, ale i jednotlivcům, pro něj bude prioritou. „Nechci, aby mávli rukou, že je pro ně složité vyplnit žádost o dotace a raději o ně nežádali. To se často stávalo. Měli bychom jim být nápomocni, aby se něco takového nedělo. Žádné převratné změny ale jinak nechystám. Důležité je s kluby komunikovat a navštěvovat je. Abychom věděli, co jim chybí a co potřebují vylepšit. Pro mě je komunikace strašně důležitá. Pokud se někomu něco nelíbí, tak má přijít a říct to. A nejlépe navrhnout jiné řešení. Takhle fungujeme i v Pedagogu a osvědčilo se nám to,“ uzavře Horák.