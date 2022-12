Je pravda, že Giraudo už odnahrával v českobudějovickém dresu i lepší zápasy, než byl ten v Poháru CEV se švýcarským Schönenwerdem. Ale také on, stejně jako celý tým, se otřepal z počáteční nejistoty, zpřesnil nahrávku a byl jedním z hlavních strůjců postupu. Giraudo dokáže skvěle servírovat a při zmiňovaném bloku usnadňuje svým spoluhráčům postavení v obraně. Zároveň velmi často nechává vytrysknout emoce. Ukazuje svůj jihoamerický původ. "Přesně to potřebujeme, když jsou v naší hře emoce, tak hrajeme o dost líp," říká trenér Zach. A přesně do tohoto plánu Giraudova povaha zapadá.

Jeho volejbalová cesta je docela zajímavá. Odstartovala doma v Argentině. První profesionální klub, který nabídl Giraudovi kontrakt, se jmenuje: Bolívar Voley. Pokračoval do klubu Alianza Jesús María Voleibol a v letech 2015 – 2018 hrál za River Plate. Ano, přímo za ten klub, který šíří slávu argentinského fotbalu po celém světě. Club Atlético River Plate sídlí v Buenos Aires a co do počtu mistrovských titulů je nejúspěšnějším v zemi. Spolu s rivalem Boca Juniors patří ke dvěma nejpopulárnějším klubům v Argentině. Fandí mu převážně majetnější lidé, zatímco Boca je klubem chudších. River Plate patří dělené čtvrté místo v počtu trofejí v Poháru osvoboditelů, nejprestižnější soutěži Jižní Ameriky – tuto soutěž vyhráli čtyřikrát. V historické tabulce Copa Libertadores mají více výher než jakýkoliv jiný jihoamerický klub. A tak není divu, že velkým milovníkem fotbalu je také argentinský volejbalista, který v letech 2020 – 2022 působil ve Francii v Nice, kde si ho vyhlédl trenér René Dvořák, sám bývalý výborný nahrávač. A od této sezony Giraudo, který se narodil 13. 3. 1998 ve Villa María, Cordóba v Argentině, obléká českobudějovický dres. Dokáže hrát rychle, pro soupeře nečitelně a často volí velmi překvapivá řešení i těch nejspletitějších volejbalových situací. Velkou předností je nahrávka ve velké výšce, odkud Giraudo dokáže také nečekaně a precizně "ulít na druhou" do soupeřova pole.

Před zápasem volejbalového osmifinále Poháru CEV došlo ke kuriozní situaci. "Říkal mi, že bude hrát dva sety, pak odchází na fotbal," smál se trenér Vojtěch Zach, který tak dokumentuje, že v týmu je výborná atmosféra a Argentinec má smysl pro humor. Jako každý Argentinec také Giraudo miluje fotbal. Jeho slova byla myšlena samozřejmě s velikou nadsázkou, ale pravdou je, že hned po postupu svého týmu z osmifinále Poháru CEV byl Matias Giraudo myšlenkami s Messim. Messi porazil v semifinále MS Chorvatsko 3:0, Giraudo porazil Švýcary 3:2. Oba postoupili do dalších fází rozehraných soutěží. Byl to argentinský večer.