Po úspěchu Manuel bojovala dnes další Jihočeška ve finále atletického mistrovství Evropy do 20 let v Jeruzalémě - mladičká Adéla Holubová ze Sokola ČB.

Ilustrační foto | Foto: Zdroj: pixabay.com

„V pouhých 15 letech si zaběhla evropské juniorské finále a s výrazně staršími soupeřkami se prala statečně,“ napsal komentátor Českého atletického svazu. „Neměla ale svůj den. Jak sama po doběhu přiznala, projevila se u ní už únava z dlouhé sezóny, a tak její úsilí stačilo na sedmé místo v čase 2:08.53, což je vzhledem k jejímu věku skvělý úspěch a může z Jeruzaléma odlétat spokojena.“ Závodu dominovala Švýcarka Audrey Werro v čase 2:03.53 před Britkou Abigail Ives (2:05.89) a Turkyní Dilek Kocak (2:06.21).

V desetiboji si zatím dobře vede Petr Svoboda (VS Tábor). Závod má za sebou Michal Rada ze Sokola ČB. Z rozběhu na 400 m překážek postoupil jako nejmladší účastník v osobním druhém nejlepším čase 52.05 do semifinále druhý den. „V něm měl nevýhodnou druhou dráhu, a taky už byl dost unavený po nevydařeném Mariboru (přece jen má teprve 16 let…). Přesto zaběhl další pěkný čas 52.57 a celkově skončil na 18. místě. Cesta do Jeruzaléma byla pro Michala velká zkušenost do dalších let,“ uvedl jeho trenér Jiří Couf.