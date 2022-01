Dva turnaje? Proč ne. Český Krumlov zkoušku zvládl. Zářil Daniel Dvořák

Pořadatelé badmintonových turnajů z SKB Č. Krumlov zkusili tentokát něco, co hned na první pohled v covidové době vypadá velmi odvážně. Uspořádali dva turnaje po sobě. "Zkusili jsme to," usmívá se spokojený předseda klubu Radek Votava. Co naplánoval, vyšlo. Včetně účasti zahraničních hráčů.

Český Krumlov hostil MČR v badmintonu | Foto: Deník/ SKB Č. Krumlov

Do Českého Krumlova zavítali nejlepší badmintonisté do 17 let. "Utkali se o mistrovské tituly v jednotlivých disciplínách." Nabitá startovní listina čítala téměř stovku hráčů a hráček včetně bronzových medailistů z nedávného mistrovství Evropy U17 2021. Tomáš Švejda má velkou chuť do tréninku, badminton ho moc baví Nejúspěšnějším hráčem turnaje se stal Daniel Dvořák, zástupce TJ Sokol České Budějovice, který získal titul mistra ČR ve dvouhře a čtyřhře s Janem Rázlem (BK TU v Liberci). Ve finále dvouhry porazil v třísetovém zápase Pavla Maňáska (Badminton Rychnov nad Kněžnou), který mimo jiné hostuje za českokrumlovské extraligové družstvu. "Blízko k medaili měla i naše naděje Patrik Fuciman, ve čtvrtfinále se rval o cenný kov s Maňáskem, ten však ukočíroval lépe rozhodující momenty." Český Krumlov hostil MČR v badmintonuZdroj: Deník/ SKB Č. Krumlov Ve finále dvouhry dívek se dle očekávání střetly dvě nejvýše nasazené hráčky Petra Maixnerová (Badminton Rychnov nad Kněžnou) a Lucie Krulová (BADMINTON FSpS MU). Vzájemný zápas zvládla lépe první zmiňovaná, jež vyhrála ve dvou setech. Kateřina Koliášová (SK Hamr) a Kateřina Osladilová (TJ Sokol Klimkovice) zazářily dokonce na mezinárodním mistrovství ČR o kategorii výš, zaslouženě si došly pro vítězství i v Českém Krumlově. Z titulu ve smíšené čtyřhře se radoval pár Patrik Hrazdíra (BADMINTON FSpS MU) / Petra Benišová (BK Kopřivnice), který v souboji o zlato porazil Jana Rázla (BK TU v Liberci) s Kristýnou Kozempelovou (BK TJ Baník Most). "Mistrům České republiky a všem medailistům gratulujeme, velké poděkování všem hráčkám, hráčům, trenérům i rodičům. V této nelehké době se nám snad podařil uspořádat obstojný šampionát. Proto patří velké díky i všem pořadatelům a nesmíme zapomenout na vrchního rozhodčího Michala Hubáčka," vzkazuje Radek Votava, který si váží spolupráce s Českým badmintonovým svazem, městem Český Krumlov, Jihočeským krajem a partnery turnaje. Ani ne za 24 hodin začal v Č. Krumlově další turnaj, Oliver Czech U17 International. Také ten pečliví pořadatelé zvládli, podrobnosti připravujeme.