Volejbalová extraliga se chýlí k závěru a Jihostroj České Budějovice čelí klíčovým zápasům, které rozhodnou o jejich umístění před play off. Napětí stoupá, tým se soustředí na důležité souboje s Ústím nad Labem a Libercem, zatímco fanoušci očekávají dramatické vyvrcholení sezóny.

Volejbalová extraliga mužů: Jihostroj ČB - Lvi Praha 3:0. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Ve čtvrtek večer v Ústí nad Labem a hlavně v sobotu doma s Libercem. To jsou dva poslední zápasy v základní části extraligy volejbalistů. Jsou důležité. Rozhodnou o nasazení týmů do play off.

"Pro nás jsou důležité všechny zápasy," říká polský trenér Jihostroje České Budějovice Andrzej Kowal. Má pravdu. Přesto jsou ale aktuálně dva zápasy nejdůležitější ze všeho. Jihostroj České Budějovice stále má šanci na třetí místo po základní části. Bude to ale složité.

Aktuálně je Jihostroj pátý. Čtvrté je Karlovarsko. Má jen o bod víc. A navíc hraje na palubovce mistrovských Lvů. Třetí je Liberec, ten má o čtyři body víc než Jihostroj, jenže hraje s hodně silným Kladnem, které se snaží udržet druhou příčku. A hlavně v sobotu Liberec míří do Českých Budějovic. Atraktivní vyvrcholení základní části je naplánováno na sobotní 16. hodinu. Po utkání primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová (ODS) speciálně poděkuje dvěma hráčům Jihostroje. Martinu Kryštofovi a Tomáši Filovi. „Oba byli dlouho spjatí s Jihostrojem, podepsali se pod spoustu úspěchů a vryli se našim fanouškům hluboko pod kůži. Stejně tak oni nedají ani po skončení kariéry dopustit na Jihostroj. Zaslouží si rozloučení před halou plnou fanoušků. Oba se budou následně aktivně účastnit také volejbalového plesu v sále Beseda,“ říká marketingový manažer Matěj Mayer.