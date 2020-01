Dvě velké osobnosti jihočeského sportu přejí fanouškům hodně zdraví do roku 2020.

Jaroslav Pouzar a René Dvořák (na snímku) přejí příznivcům sportu především zdraví. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Fanouškům a jejich rodinám přeji co největší porci zdraví, to je ze všeho nejdůležitější,“ reagoval na náš dotaz trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice René Dvořák. Legendární hokejový útočník Jaroslav Pouzar přidal i přání pro klub Lvi České Budějovice: „Přál bych si, aby tento klub měl finance na činnost, aby v Českých Budějovicích byly dva dětské týmy, ze kterých by mohli vyrůstat hráči pro Motor.“