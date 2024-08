Podívejte se do fotogalerie. Úspěšná generace atletů bojuje o světové úspěchy. Jsou Jihočeši, navštěvují Gymnázium Česká, v Českých Budějovicích. Dokonce společně chodí do jedné třídy, "Jsou opravdu moc šikovní," chválí studenty jejich třídní učitelka Marie Mušková.

Jihočeši na MS v atletice U20. Studenti Gymnázia Česká v Limě | Video: Deník/ Kamil Jáša

Ověřené léty je, že svědomitost ze školy se přenáší do tréninkového procesu. Platí to i obráceně. Jejich program je nesmírně náročný. Platí to i o konci prázdnin, kdy atleti, kteří v sezoně trénují v Sokole České Budějovice, vyrazili na MS U20 do Limy.

Na světový šampionát, který je jedním z vrcholů sezony, se vydali talentovaná dvojčata Michal a Nina Radovi, Filip Toul a Adéla Holubová. V Peru se MS uskuteční od 27. do 31.8.