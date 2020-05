V prvním závodě z Rejštejna do Gerlovy huti skončil ve výborné konkurenci pátý, nyní ve středu k tomu přidal druhé místo v Kooperativa Lipno Lake a v celkovém součtu tak sérii vyhrál. Nechal nakonec za sebou i vítěze prvního závodu, ittalského profesionála Daria Giovineho, či slovenského paralympionika Jozefa Metelku.

„Celkového vítězství si moc cením. Ve druhém závodě mě pomohlo trošku štěstí, jelikož měli někteří kluci technické problémy. Ale osobně jsem se svým výkonem spokojený. Celkového vítězství si moc vážím,“ uvedl v pozávodním rozhovoru s komentátorem závodu Tomášem Lachmanem Jaromír Skála (Mistr ČR do 23 let v cross country).

Jaromír Skála se od začátku závodu Lipno Lake pohyboval v popředí závodu, utrhl Sama Jirouše, ale pak se přes něho dostal silniční specialista Tomáš Bárta (Mistr ČR do 23 let na silnici). „Začali jsme se Samem docela ostře a na kopec se mi podařilo dojet jako první. Bylo vidět, že kluci silničáři mají lepší časovky a Tomáš mě pak předjel. Drželi jsme si stejný odstup, ale Tomáš si to už pohlídal,“ doplnil ke druhé etapě vítěz seriálu.