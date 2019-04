České Budějovice - Nohejbalisté Dynama České Budějovice bodově konečně naplno zabrali. Vyhráli v Holicích 6:3.

Dynamo bodově konečně zabralo, vyhrálo v Holicích. | Foto: Deník/ Václav Brůček

Vstup do zápasu nevypadal pro Jihočechy příznivě, když v třetím setu za stavu 9:7 pro domácí , si Holičtí vybrali slabší chvilku a promarnili tří bodový náskok. Úvodní bod za bojovnou hru získali Bělík, Semrád. Poté Hrdlička, Žikeš nastoupili na lehce zaskočené soupeře a přesvědčivě vyhráli druhou dvojici. "Když se ve dvou setech podařilo porazit silnější trojici, začali jsme věřit v bodový zisk," uvedl trenér David Žikše st. Bohužel vzápětí s hratelnější trojicí soupeřů Dynamo nedokázalo bodovat a stav byl 1:3. Vložená dvojice Mošovský, Řežábek s přehledem připsala uklidňující čtvrtý bod. Pohledný i dramatický souboj singlistů dospěl až do třetího setu, kde větší štěstí i vůli po vítězství získal Žikeš nad Přihodou. Domácí se snažili ještě s utkáním něco udělat, ale koncovku první sady 9:10 nezvládli. "Jsem rád, že jsme utkání zvládli a připsali si dva body, byl to náš den, vycházelo nám téměř vše. Do té doby nám chybělo trochu sportovního štěstí. Kluky musím pochválit za bojovnost, bez které se vyhrát nedá," vzkazuje trenér Žikeš