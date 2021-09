Play off hráli nohejbalisté na dvě vítězná utkání.

O body se postarali: Chvátal - Škoda a znovu Škoda. Emanulev Višvader poznamenal: "Do Čelákovic jsme si přijeli zahrát proti kvalitnímu soupeři s mladými hráči. I když jsme prohráli, tak vidím velký herní posun a sílu v celém kolektivu. Pochvalu si zaslouží všichni hráči, podle svých schopností a možností odvedli maximální výkon."

Už postup do vyřazovací části je pro svěřence trenéra Davida Višvadera úspěchem.

Nohejbalisté českobudějovického Dynama v lize dorostu skončili v prvním kole play off.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.