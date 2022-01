Co považujete za nejlepší výsledek roku 2021?

Postup dorosteneckého týmu oddílu do play - off nadstavbové části dlouhodobé celostátní soutěže - dorostenecké ligy. Potěšilo nás i třetí místo v krajském přeboru žáků v dlouhodobé soutěži a třeti místo v Poháru Českého nohejbalového svazu dvojic starších žáků v Modřicích.

Rekapitulace sezony Žraloků? Nádhera. Mistři jsou z Ledenic

A na co se chystáte v roce 2022?

Cílem je stabilizace obou mládežnických týmů v dlouhodobé celostátní dorostenecké lize i v regionální soutěži s navázáním minimálně na úroveň sportovních výsledků z uplynulého roku. V plánu je účast družstva mužů v krajském přeboru Jihočeského kraje.

Jak se připravujete v průběhu zimy?

Trénujeme vlstně už od začátku listopadu 2021 v tělocvičnách Základních škol Nerudova a Čečova a v hale HoSportu ve Starých Hodějovicích a to pod vedením zkušeného trenéra mládeže Emanuela Višvadera a příležitostně i jeho syna Davida Višvadera, kteří jsou oba majitelé trenérských licencí C. Pravidelné tréninkové jednotky se konají třikrát týdně a důraz klademe zejména na všestranný sportovní růst mladých hráčů. Tyto tréninkové jednotky prokládáme účastí hráčů na turnajích a příležitostně i společnými tréninkovými jednotkami se Spartakem Trhové Sviny.

Jak se daří významným odchovancům Dynama České Budějovice v jiných klubech?

Jan Chalupa je už pátým rokem stabilním a základním pilířem družstva ze Vsetína, se kterým získal dva tituly mistra České republiky v dlouhodobé soutěži družstev. David Višvader druhým rokem hostuje v Modřicích, se kterými se stal coby hráč základní sestavy mistrem České reoubliky 2021 v dlouhodobé soutěži družstev. Daniel Fík je členem kádru Čakovice Praha, se kterým získal dvě stříbrné medaile v dlouhodobé soutěži družstev České republiky.