Volejbalisté Jihostroje České Budějovice mají našlapaný program. Také proto vnesl výkon v extralize s Aerem Odolena Voda klid do týmu. "Musíme hrát stejně dobře i v halách soupeřů," říká Petr Michálek.

Jihostroj České Budějovice v extralize volejbalistů | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zápas 9. kola s Aerem Odolena Voda Jihostroje České Budějovici zvládl skvěle. Od začátku a ž do konce. Drobné zaváhání přišli v začátku třetího setu. "My už dobře víme, že to je postavení, které nám nevyhovuje," popisoval blokař Oliver Seedláček. "Nepovedlo se nám hned sundat soupeře ze servisu," vysvětloval.

Kapitán VK Jihostroj České Budějovice Eduardo Carísio byl moc rád, že jeho tým souboj s obávaným soupeřem zvládl. „Čekali jsme, že Odolena Voda bude těžký soupeř, protože odehrála dobré zápasy proti silným týmům. V tabulce jsme na tom byli podobně. My ale rosteme každým zápasem a tenhle pro nás byl v mnoha ohledech pozitivní. Využili jsme naši formu z Ligy mistrů a jsem rád, že jsme vyhráli v domácím prostředí znovu takhle rychle.“ Brazilec vystihl všechno, co se aktuálně děje v Jihostroji. Carísio se rozehrál do výborné formy, na postu nahrávače jen těžko najdete v extralize lepšího hráče.

Tým trenéra Kowala úžasně brání. V poli i na síti. Servíruje se zdravou mírou rizika. "Máme velké hráče u sítě, je důležité podání dát, pak soupeře řčasto ubráníme," přikyvovaů blůokař Peter Ondrovič. A kouč Andrzej Kowal doplnil: „Byl to kvalitní zápas z naší strany, hlavně první dva sety. Vytvořili jsme na soupeře tlak servisem a Odolena Voda pak měla problém s příjmem. Když už najednou měla dobře přihráno, hrála středem, na což jsme byli připravení. Ve třetím setu jsme nezačali dobře, ale byli jsme trpěliví, hráli naši hru a zakončili jsme ho skvěle.“