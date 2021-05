Spolupořadateli závodu jsou ČUS, LA Zadov a Bike klub Vimperk. Pořadatelé oproti poslednímu závodu na Zadově udělali na trati mírné úpravy, ta přesto zůstává hodně atraktivní. Na jednom okruhu pro Elitu, který měří 4 kilometry, čeká na závodníky převýšení 199 metrů. Na závodníky na trati čekají dva těžké výjezdy po zadovských sjezdovkách. Připraveno je i několik náročných pasáží jako rock garden nebo BMX sekce, které prověří technickou zdatnost bikerů.

Závod Českého poháru je tentokrát z důvodu epidemických opatření pouze jednodenní a svoje závody nepojedou dětské kategorie. Celý program je tedy vměstnán pouze do soboty.

V pátek od 17 hodin je na programu neoficiální trénink. V závodní den se trať otevře v 8 hodin pro oficiální trénink kadetů, kadetek a juniorů. Ostrý start je plánován na devátou hodinu, kdy vyrazí do závodu kadeti a kadetky. V 11 hodin startují do závodu, který je zařazen do UCI C1, junioři.

Od 12.30 hodin následuje oficiální trénink již s čísly pro muže, ženy a juniorky. Ve 13.30 odstartují společně kategorie Elite ženy, ženy U23 a juniorky a závody jsou opět zařazeny do UCI C1. Hlavní závod dne, do kterého nastoupí Elite muži a muži U23 a jedou také pro body v UCI C1, odstartuje v 15.30 hodin.

Celý areál závodu bude uzavřen pro diváky a veřejnost mimo rezidentů a akreditovaných. Vstup do areálu závodů a účast na závodech bude umožněna pouze členům výprav a závodníkům, kteří se prokážou: A) platným negativním testem na onemocnění COVID-19 (48/72 h. AG/PCR ), B) vyplněným formulářem selfreportingu, C) týmovým seznamem pro vydání startovních čísel.