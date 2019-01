České Budějovice - Jako desátý muž průběžné klasifikace mistrovství světa superbiků půjde Jihočech Jakub Smrž do závěrečných čtyř závodů prestižního seriálu.

Jakub Smrž | Foto: Marek Paulíček

Příslušnost k elitní desítce potvrdil i na víkendové Velké ceně České republiky v Brně, kde zajel výborný závod: v první finálové jízdě skončil šestý a ve druhé devátý.

Výsledek přitom mohl být ještě lepší, ale v kvalifikačním superpole se na jeho motocykl Ducati nalepila smůla. „V první kvalifikaci jsem začal volněji a byl jsem čtrnáctý. To ale nemělo na další vývoj závodu větší vliv,“ vysvětluje. „Před Brnem byla měsíc pauza a nebyl jsem patřičně rozjetý,“ dodá.

V sobotní dopolední druhé kvalifikaci už byl třetí. „To bylo podstatně lepší,“ pochvaluje si.

Pád v kvalifikaci

O postavení na startu rozhoduje sobotní vyřazovací superpole. „V prvním jsem byl druhý, což bylo výborné. Hned ve druhém kole druhého superpole jsem ale měl pád,“ posteskne si. Tím byly naděje na postavení hodně vepředu startovního roštu prakticky ztracené. „Kdybych už nevyjel, tak by to znamenalo šestnácté místo. Mechanikům se ale podařilo dát narychlo dohromady druhou motorku a zajel jsem ještě dvanáctý čas. Vzhledem k okolnostem to nebylo špatné, ale celkově jsem čekal víc,“ připouští.

Do závodu tak startoval ze třetí řady. „To byla malinko nevýhoda,“ je si vědom. „První kola byla z mé strany dost opatrná a pohyboval jsem se až kolem sedmnáctého místa. Možná to bylo nervozitou,“ míní. Pak však předvedl fantastickou stíhací jízdu, kterou zakončil na šestém místě. „Pár lidí spadlo a několik jsem jich předjel,“ skromně podotkne. Velké věci předvedl především při předjíždění tříčlenné skupiny, ve které byl i vedoucí jezdec průběžné klasifikace šampionátu Japonec Haga. „Žádný respekt jsme si nepřipouštěl. Beru ho jako každého jiného soupeře,“ tvrdí.

Na lepší než šesté místo už to nešlo. „Před námi byl pátý Corser, kterého jsem stahovali. Kdyby se jela ještě třeba tři čtyři kola, tak jsme ho dojeli. To už jsou ale jenom kdyby,“ mávne rukou.

Ve druhé jízdě Smržovi vyšel start lépe. „V první zatáčce jsem sice trošku zaváhal, ale cílem úvodního kola jsem projížděl jedenáctý,“ říká. V průběhu celého závodu bojoval ve skupině kolem osmého místa. „Nakonec jsem dojel na jejím konci devátý. Nechtěl jsem nějak extrémně riskovat, protože vzhledem k celkovému vývoji šampionátu bylo třeba dojet na slušně bodovaném místě,“ vysvětluje. „Radši dojet devátý než riskovat nějaký zbytečný pád,“ má jasno.

Celkově především psychicky náročný závod na domácí půdě zvládl se ctí. „Mohlo to být o trošku lepší. K tomu chyběla lepší kvalifikace. Kdybych startoval z první řady, tak jsem mohl reálně jet o stupně vítězů. Ale byl jsem dvakrát v první desítce, což se mi v Brně ještě nepovedlo, takže víkend beru jako slušný,“ není nijak rozmrzelý ze svého výsledku.

Přestože zajel Smrž v Brně výborný závod, v průběžné klasifikaci MS paradoxně klesl o dvě místa na desátou pozici. „Byla tam jen minimální bodové rozdíly. Pořád je reálné útočit až na sedmé místo,“ tvrdí odhodlaně. „To není žádná tragédie.“

Spokojený Turek

Superbiky v Brně zaznamenaly letos svůj divácký rekord. Za víkend navštívilo Masarykův okruh sedmdesát pět tisíc diváků. „Byla tam spousta lidí a fandili, takže atmosféra byla úplně super,“ pochvaluje si. „Na druhou stranu bylo hodně lidí i v depu a nemohl jsem se tam až tak moc pohybovat. Bylo to náročné,“ směje se mimořádně vstřícný jezdec, jenž rozdal stovky autogramů a absolvoval nespočet fotografování s fanoušky.

Jedním z osobních hostů Jakuba Smrže byl hokejové brankář Roman Turek. „Na takových závodech jsem byl poprvé a moc se mi to líbilo,“ chválil si mistr světa vítěz Stanley Cupu.

Mistrovství světa superbiků nyní bude ctít měsíční prázdninovou přestávku. Na nějaký velký odpočinek ale Jihočech nemyslí. „Mám nějaké sponzorské povinnosti a budu pracovat na fyzičce. Samozřejmě tam ale bude i odpočinek,“ usměje se.

Do závěrečných čtyř závodů půjde s odhodláním především se udržet v elitní desítce. „Jak už jsem řekl, pořád je reálné dostat se až na sedmé místo, takže chci zaútočit co nejvýš. Uvidí se, jak se vykrystalizují nejbližší dva závody. Pak třeba trochu zariskuji a zkusím zaútočit na nějaké ještě lepší místo,“ spřádá plány.

Nedávno také Smrž na dotaz, kdo je nejlepší český jezdec současnosti, odpověděl, že on sám. „Tam to možná vyznělo trochu namyšleně, ale bráno podle výsledků jsem to asi opravdu já. Když před dvěma lety vyhrál Lukáš Pešek závod mistrovství světa stopětadvacítek, tak to byl zase on,“ odhazuje nějakou falešnou skromnost.