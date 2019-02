České Budějovice – Svědkem mistrovství České republiky v běhu na 10 000 metrů na dráze dnes bude stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.

NEDÁVNO si Jan Kreisinger zaběhl desítku na Run Tour v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Sýbek Jaroslav

Je zřejmé, že počasí k závodníkům zrovna přívětivé nebude. „Na dnešní odpoledne hlásí deset stupňů, což není tak hrozné, ale ideální teplota to zdaleka není,“ přikyvuje ředitel závodu Petr Bahenský, který ještě včera dopoledne odklízel na stadionu Sokola sníh.



Na republikový šampionát do jihočeské metropole se kvalifikovalo celkem 52 atletů, kteří splnili limity pro účast na mistrovství České republiky. Mezi nimi je 26 mužů, 9 juniorů, 10 žen a 7 juniorek.



Za největší favority lze považovat Víta Pavlištu ze Slovanu Liberec a také závodníka Univerzity Brno Lukáše Olejníčka.



Právě Olejníček bude obhajovat loňské prvenství. Minulý rok na domácím šampionátu v Berouně Lukáš Olejníček zvítězil v čase 31:13.57.



Pavlišta je zase čerstvým mistrem republiky v půlmaratonu. Před dvěma týdny vybojoval titul na republikovém mistrovství v Pardubicích.



Svá želízka v ohni bude mít dnes v mistrovském závodě také jihočeská atletika. Mezi aspiranty na medaile bude patřit David Vaš ze Sokola České Budějovice. „Vloni byl David čtvrtý a doma by rád své umístění vylepšil, tak uvidíme. Záleží jak se poběží a jak se sejde startovní pole, určitě by se ale měl o cenné kovy poprat,“ věří svému svěřenci Petr Bahenský.



Tipuje, že o místa na stupních vítězů by mohlo podle papírových předpokladů usilovat zhruba osm závodníků. Mezi nimi třeba i odchovanec Čtyř Dvorů Jan Kreisinger. V mužském závodě se objeví také písecký atlet Lukáš Pomezný.



Pořádající Sokol budou v juniorských kategoriích reprezentovat ještě Matyáš Jánský a Lenka Pardamcová.

Mistrovství republiky bude slavnostně zahájeno ve 13.45 hodin. O patnáct minut později začnou závodit ženy a juniorky, od 15 hodin pak muži a junioři, kteří se představí ve dvou bězích.



Program na stadionu Sokola ale začíná už v pravé poledne, kdy si na kilometrové trati zazávodí děti a dorost.

Ve 12.40 je na pořadu Velká cena Českých Budějovic, která je vloženým závodem na 10 000 metrů pro příchozí.