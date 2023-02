Desítky účastníků, čtyřicet čtyři rozdaných medailí, a především radost z pohybu. Takový byl vůbec první ročník akce jménem V4 Winter Games Emil Open, kterou pro mládež z visegrádských zemí minulý týden uspořádala Emilova sportovní, z. s. Mladí handicapovaní sportovci z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se ve Skiareálu Lipno v jižních Čechách utkali ve čtyřech para disciplínách: alpském lyžování, běžeckém lyžování, snowboardingu a běhu na sněžnicích. „Spokojenost účastníků nás opět utvrdila v tom, že to, co děláme, má velký smysl. Do pilotního projektu V4 Winter Games Emil Open se zapojilo na šedesát mladých sportovců. Na zimních hrách se tak například potkalo Centrum Kaňka z Tábora s juniorskou reprezentací Slovenského paralympijského výboru. Někteří z účastníků na Lipně dokonce zažili své úplně první závody,“ popsal prezident organizačního výboru her Pavel Zbožínek. Mezi sportovci se představila třeba Viktória Balážová, která je jednou ze dvou zcela nevidomých sjezdových lyžařů na světě. Na hrách se navíc ukázali také výkonnostní sportovci jako zlatý paralympionik v plavání a dlouholetý ambasador Emil Open Arnošt Petráček. Právě takové osobnosti mohou mládež kesportu motivovat.

Olympijské hry bez Rusů. Bojkot ne, říkají hvězdy. Putin musí přestat bláznit

Uspořádat v jižních Čechách zimní sportovní hry se letos podařilo po několika letech snažení. „V roce 2019 přišly hry o podporu kvůli výměně ministra školství, další ročníky pro změnu znemožnila pandemie. Teprve nyní v rámci programu z Visegrádských fondů jsme byli konečně úspěšní,“ popisuje Zbožínek a dodává, že ani letos by se projekt nepodařilo uspořádat bez generálního partnera Energie AG Bohemia a bez velké podpory a trpělivosti Skiareálu Lipno a Clarion Congress Hotel České Budějovice. Těm všem, ale i řadě dalších podle něj patří veliké poděkování. Organizátoři by zimní hry rádi zopakovali i v dalším roce a v jižních Čechách tak založili jejich tradici. Dosavadní lyžařské disciplíny by navíc rádi rozšířili o další zimní sporty, jako je para hokej, krasobruslení a curling vozíčkářů. „Jestli ale vůbec bude druhý ročník a jestli bude v Jihočeském kraji, závisí na financích a také na podpoře místní municipality, bez níž to jde jen velmi obtížně. Čeká nás tak jednání o podpoře jak s Jihočeským krajem, tak se statutárním městem České Budějovice,“ dodává Zbožínek.