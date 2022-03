Diváci si užili neskutečnou florbalovou přetahovanou. "Ještě aby ne, když Milevsku šlo o postup do play up části," popisuje šéf píseckého klubu. "Soupeř nám dokázal v první třetině odskočit o gól, který jsme dokázali ve druhé třetině dorovnat a zápas se tak rozhodoval až ve třetí třetině. V té jsme hned na úvod navýšili skóre, které nám ale na dlouho nevydrželo."

Ve 44. minutě utkání Trojáček z Milevska dorovnal skóre. "A hrálo se opět od začátku." O tři minuty později se prosadil Michael Kolínský. "Poslal nás do vedení 3:2."

Milevsko faulovalo, přesilovkyu domácí nedokázali využít. "Na obou stranách to vypadalo jak na střelnici, ale nikomu se nepodařilo prostřelit výborně chytající golmany. Pět minut do konce utkání přišla další přesilovka. Tentokrát se v pěti mohl ukázat soupeř. Nakonec se ale dostali k balónku Vojta Šanda s Michalem Měřičkou, kteří situaci dva na jednoho v oslabení náležitě vyřešili a poslali nás do dvoubrankového náskoku."

Milevsko dokázalo ještě snížit vedení, ale nakonec prázdnou bránu trefoval 8 vteřin před koncem opět Šanda a o vítězi bylo rozhodnuto. Písečtí do play up postupili ze třetího místa (proti Šumperku). První zápas se odehrál na soupeřově hřišti.

Michal Hanzlík (trenér Písku): "Na prvním místě musím zmínit skvělou atmosféru v hale. Úžasná atmosféra a pro diváky skvělý sportovní zážitek. My jsme opět ukázali kvalitní a velmi zodpovědný výkon, který nás dovedl ke skvělému vítězství před play up. Musím smeknout před týmem jak k utkání přistoupil. Zdravíme naše marody, kteří už věřím budou do play up připraveni a soupeři díky za férové utkání. Nedovolím si jen odpustit poznámku, že se absolutně nestotožňuji s chováním fanoušků Milevska, kteří od poloviny utkání naprosto bezdůvodně bučeli na našeho kapitána, ale naši fanoušci se nedali a vždy je přeřvali a naší odpovědí bylo vítězství."

Lukáš Dolejš (trenér Milevska): "Parádní sezona tohohle mladého týmu za což mu moc děkuji. Nádherný zápas, který měl vynikající atmosféru a byl hoden derby. Děkuji všem a přístí sezonu přijdeme ještě silnější."