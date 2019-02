U Lipna na kramolínské sjezdovce vrcholí oblíbený snowboardcrossový kemp. Jeho patronka Eva Samková se letos aktivně neúčastní. Prohlédněte si video, jak se účastníkům kempu na jihu Čech líbí.

Má k tomu pádný důvod.

Právě totiž jezdí na mistrovství světa ve španělské Sierra Nevadě. „Moc jí fandíme," vzkazují účastníci speciálně zaměřeného snowboardového kempu.

Na sjezdovku vyrážejí pod dohledem odborných trenérů. „Pořádáme už třetí ročník, každý rok se dělají na Dolní Moravě, letos poprvé jsme na Lipně," vyprávěl za organizátory Petr Bohůnek. „Naštěstí trať trochu změkla, tak jsme se mohli s dětmi bez obav pustit do nějakých skoků. Když je ale sníh tvrdší, tak v trati to jede lépe."

Na tvrdším podkladu se dá třeba pilovat držení snowboardu na hraně.

S myšlenkou kempů přišel jeden z trenérů Evy Samkové Jakub Flejšar. Zlatá olympijská medailistka ze ZOH v Soči s nadšením sleduje, jak z kempů už vzešlo 6 českých reprezentantů.

Dva jsou i na letošním MS ve Španělsku. „Držíme Evě palce, včera jsme si s ní telefonovali, pozdravila děti, které jí dávaly otázky."

Další z trenérů Daniel Martínek udílel na sjezdovce pokyny i ve značně větrném dopoledni. „Nefouká tolik jako při mistrovství republiky na Božím Daru," připomněl větrnou kalvárii na MČR. „Trať je tu příjemně schovaná v lese." Marie Bohůnková dodala: „Trať není tak těžká, dá se na ní dobře trénovat, dětem se tu líbí, rychle si udělaly partu."

ROZHOVOR S NEJMLADŠÍ ÚČASTNICÍ

Nejmladší účastnicí kempu Evy Samkové je teprve šestiletá Daniela Hezinová z Loun.

Na snowboardu válí už teď téměř jako opravdová profesionálka:

Co tě přivedlo až sem na kemp Evy Samkové?

Dostala jsem to jako dárek od taťky k narozeninám. Je to adrenalin, to se mi líbí.

Jak je vidět, nejedeš na snowboardu poprvé…

…už jezdím dlouho. Dva nebo tři roky.

Jak se ti na Kramolíně líbí?

Dobrý. Jezdíme sem lyžovat asi už tři roky, teď taky lyžujeme v Alpách.

Eva Samková vyhrála v Soči OH 2014, fandíš jí?

Moc. Tady jsme se dívali na její stream na facebooku. Já bych chtěla nejdřív jet na olympiádu mládeže a potom bych chtěla závodit na velkých olympijských hrách.