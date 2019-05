Už čtvrtek na řece Soči patřil závodu hlídek v dlouhém sjezdu. Oproti předchozímu dni opět klesl stav vodní hladiny. Průskoky a cestičky mezi kameny v řece se zúžily. Správná stopa pro tři lodě jedoucí v těsném závěsu za sebou se ještě ztížila. Jak ale řekl šéftrenér reprezentačního družstva Robert Knebel: „Změna je přesně to, co českému týmu hraje do karet.”

Již tradičně závod odstartovala kategorie K1 ženy. Česká hlídka ve složení Satková - Paloudová - Hricová nedala ostatním státům žádné naděje. Děvčata vedla po celou dobu závodu a jejich náskok se neustále zvyšoval. V cíli z toho byl titul mistryň Evropy.

„Já osobně jsem ráda, že jsem si hlídku vůbec vyjela. Na loňském šampionátu se mi to nepodařilo a to mne opravdu mrzelo. Strach jsem ale měla z toho, že jsem v týmu nejpomalejší. Nikdy jsem z této pozice nejela. Všechno je to na vás a vy nesmíte nic pokazit. Je to obrovský tlak, s kterým se na startu těžko pracuje. S holkami jsme měly jasnou taktiku, která nám klapala po celou dobu závodu. V cíli jsme již věděly, že jsme vyhrály. Pocit strachu na startu, vyplavili endorfiny štěstí v cíli,” dodává Klára Hricová. Anežka Paloudová z SK Vltava Český Krumlov přidala do své sbírky už třetí medaili z tohoto šampionátu.

Následovala kategorie 3xC1 muži. Také česká posádka singlkanoistů, ve složení Rolenc - Rygel - Slanina, startovala z nejvíce nasazené pozice. Singlkanoisté potvrdili svou sílu - opět získali evropský titul.

„Obhájit zlato na mezinárodním šampionátu je vždy úžasný pocit. Mým úkolem bylo odvézt Láďu na vlně a hnát ho co nejrychleji do cíle. Naše taktika vyšla, ale ze začátku měl nemalé problémy Marek Rygel. Startér mu nepustil poutko a Marek nemohl vyjet na trať. Chvíli trvalo, než se ze všeho vymotal a po zbytek závodu nás jen doháněl. V cíli už jsme byli naštěstí všichni pohromadě. Byla to dřina, ale výsledek stojí za to,” komentuje tahoun singlířské hlídky, Ondřej Rolenc.

Deblířů a singlkanoistek nebyl dostatečný počet, tudíž by byl závod neoficiální. Den tedy ukončila kategorie K1 muži.

Hlídka ve složení Satke - Slepica - Mrůzek dnes opravdu zazářila. Trojice mužů dnes dokázala porazit všechny své soupeře a zvítězit.

„Po několika letech se to opět podařilo! Radost z titulu ani nejde popsat slovy. Již na startu jsme věděli, že naše ženy i singlkanoisté zvítězili a to nás hnalo dopředu. Hlídku jsme měli skvěle rozjetou, jelikož jsme v individuálním závodě obsadili třetí, čtvrté a páté místo. Na trati se vyskytlo pár probélmu, které jsme ale vyřešili. Ve vjezdu do první těžké pasáže Adam Satke eskymoval. Nenechal se rozhodit a pokračoval v rozjetém tempu dál. Za mě tedy neuvěřitelný výsledek, na který jsem ohromně pyšný,” hodnotí v cíli Karel Slepica