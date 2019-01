České Budějovice – Dva tituly Mistra Evropy získala děvčata z Mažoretkového a twirlingového klubu Panenky.

Trojnásobná mistryně Evropy v solu Veronika Kadlecová byla také 3x druhá – 2x se stejným počtem bodů s vítězkou. | Foto: Archiv Panenky

Z náročného víkendového mistrovství Evropy v holandském Almere přijely Panenky se zlatými medailemi. Prvenství získala 15členná skupina v disciplíně Parade corp, jež hravě porazila týmy Chorvatska a Bulharska. Disciplína je zaměřená na rázný pochod a uměnís hůlkou za doprovodu moderní hudby, většinou mixovaných skladeb. Úspěch děvčat je zásluhou trenérky Lucie Hanzalíkové, která vy-myslela skvělou choreografii. Pod jejím vedením dvojice Klára Chromá a Kristýna Baštýřová získala v disciplíně Duo Show Twirl s hůlkou a rekvizitami medaili za krásné 4. místo mezi 17 soutěžícími.

Obhájit loňské zlato se podařilo 20leté Veronice Kadlecové v disciplíně Solo Show Twirl, a to v konkurenci 22 dívek v kategorii senior. Veronika trénuje pod vedením francouzského trenéra Pascala Dumase, který jednou měsíčně přijíždí do ČR. „Vyhrát poprvé bylo jednodušší, než to obhájit a dokázat, že minulý titul nebyla náhoda,“ svěřila se Veronika. „Jsem vždycky v šoku a dochází mi to zpět-ně, takže se raduji vždy až po vyhlášení,“ uvedla.



„Jsme velmi vděčni sponzorům, bez nichž by bylo vše obtížnější,“ doplnila Simona Dvořáková, maminka soutěžící Zuzky.