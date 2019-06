Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou se po roce společné spolupráce ve čtyřhře probojovali na Evropské hry, které se koncem června budou hrát v Bělorusku. Oba odpověděli na stejné otázky:

Který turnaj se vám zdál nejtěžší ze všech?

Tomáš: Pro mě osobně byl nejtěžší turnaj v Turecku. Na jednu stranu se mi tam překvapivě líbilo, ale úvodní zápas proti domácí dvojici byl opravdu psychicky i fyzicky náročný. A ještě těžší zápas nás čekal v semifinále proti opravdu kvalitní indonéské dvojici, kdy jsme měli velký problém se dostat vůbec do hry, k čemu nás rychlí Indonésané už od podání nepouštěli.

Mirek: Za mě byl jeden určitě z nejtěžších turnajů International Challenge v Íránu. V neděli jsme v poobědním čase dohráli finále mistrovství České republiky, které jsme úspěšně zvládli, a potom jsme bez většího zdržování a ve velké chumelenici sedli do auta vyrazili do Prahy na letiště. Čekal nás noční přesun přes Istanbul do Teheránu, kam jsme přiletěli po šesté hodině ráno a ještě ten večer jsme zvládli první kolo čtyřhry.

To byl ten těžký zápas?

Mirek: Ten těžký přišel druhý den proti Turkům. V rychlé hale s rychlými míčky jsme v prvním setu vůbec nevěděli, co máme hrát a mysleli jsme si, že mise pro dobrý bodový příděl nám nevyjde. Nakonec jsme zůstali ti trpělivější a z kurtu jsme po třísetové bitvě odešli jako vítězové. Turnaj jsme zakončili docela povedeným výkonem s pozdějšími vítězi z Indonésie.

Který turnaj byl pro vás ze všech nejúspěšnější?

Tomáš: Největšími úspěchy a momenty velké odměny za dosavadní společnou práci byly určitě turnaje v Litvě a Bulharsku, kde se nám podařilo porazit kvalitní dvojice a dokázat tak tyto turnaje vyhrát.

Mirek: Určitě nejúspěšnější jsou ty vítězné turnaje v Litvě, Bulharsku a také ty medailové. Nicméně za úspěšné turnaje považuji i ty, kde jsme vypadli třeba v prvních kolech, ale se soupeři, převážně s asijskými, jsme dokázali sehrát kvalitní zápasy, díky kterým sbíráme cenné zkušenosti.

Který turnaj se nepovedl?

Tomáš: Každý prohraný zápas mrzí. O to víc, když je šance vyhrát. Za mě to byl turnaj v Chorvatsku, kde i přes postup do semifinále, jsme nemohli být s výsledkem spokojeni, protože právě tam, i přes to, že jsme v tu dobu byli jednoznačně lepší dvojicí, jsme vyhořeli sami se sebou a prohráli proti zápas s dánskou dvojicí.

Mirek: Tady souhlasím s Tomášem, opravdu nepovedený byl semifinálový zápas letos v Chorvatsku, kde jsme byli lepší, ale hlavně mně zápas vůbec nesedl a pohltila mě úplná bezmoc z mých nevynucených chyb. Na tomto turnaji jsme měli jednoznačně postoupit.

Až do finále?

Mirek: Určitě jsme měli dojít do finále a prát se o další turnajové vítězství.

Nepropadali jste v průběhu času myšlenkám, že se nominace nepovede?

Tomáš s Mirkem odpovídají společně: Byl to jeden z hlavních cílů, ve který všichni věříme od začátku do konce. Po opravdu povedené první polovině kvalifikace jsme si upevnili dobrou pozici pro postup, kterou jsme zvládli ještě o něco vylepšit a nominovat se na tuto vrcholnou akci.

Radek Votava dodává: V době rozhodnutí bylo do roviny uvažování, že mohou kluci postoupit, docela daleko, ale já jsem věřil, že to půjde. Nad očekávání vyšly první turnaje a už to byl reálný souboj o postup. Do toho zapadlo i mistrovství České republiky v únoru.

Evropské hry se budou konat v Bělorusku, konkrétně v Minsku. Víte přesně, v jaké hale se bude hrát? Znáte ji?

Tomáš: V Bělorusku jsem ještě nikdy nehrál, proto ani halu neznám, ale podmínky budou mít všichni stejné. Věřím, že organizace takové akce bude na vysoké úrovni a z naší strany určitě určitě maximum také.

Mirek: Ani já v Bělorusku nikdy nebyl, tak nevím, jaké podmínky budou. Jasné je, že organizačně to bude na špičkové úrovni a pevně věřím, že v hale se bude hrát dobře.

Jací budou soupeři?

Tomáš s Mirkem odpovídají společně: S rozlosovaním můžeme být spokojeni. Čekají nás nasazení Rusové Ivanov/Sozonov, dvojice světové kvality, která má v kapse titul z mistrovství Evropy a dokázala třeba vyhrát nejprestižnější turnaj světa All England Open. Budeme chtít ale určitě bojovat o vítězství, a tak se snad povede postup ze skupiny. V dalších zápasech budeme hrát proti kvalitním dvojicím z Finska a Norska.

Jaké máte právě pro prestižní Evropské hry ambice? S jakým výsledkem byste se chtěli vracet domů?

Tomáš s Mirkem odpovídají společně: Cílem je předvést na turnaji co nejlepší výkon. Potom můžeme pomýšlet na jednu nebo dvě výhry ve skupině. Dvě výhry by potom měly znamenat postup do čtvrtfinále.

S nominací na olympijské hry je to určitě o hodně složitější, přesto si dál žijete olympijský sen?

Tomáš: Ano, olympiáda je o hodně složitější a zejména pro evropské badmintonové páry v aktuální asijské dominanci. Jeden z takových velkých snů to je, ale aktuálně reálné cíle mám jinde.

Mirek: Dostat se ve čtyřhře na olympiádu je otázka být TOP 20 na světě a to je pro nás v dnešní konkurenci nejspíš nereálné, ale sportovní sen to určitě je.