Klub hrál ještě před rokem extraligu, ze které sice sestoupil, ale ve druhé nejvyšší soutěži skončil třetí. „Třetí jsme snad ještě nebyli,“ usmívají se hráči i trenér.

Obsazovali čtvrtá místa, byli druzí, první, ale třetí až letos. Na tiskové konferenci se sešli symbolicky ve strakonickém pivovaru. Proč? Třeba i proto, že důvody k oslavě by předseda klubu Miroslav Vávra nemusel hledat dlouho. „Třetí místo bereme. A jsem nadstandardně spokojený s mládeží,“ popisoval šéf strakonických házenkářů. „V mládeži jsme ve všech kategoriích do třetího místa. V několika jsme dokonce byli první. Starší žačky vyhrály mistrovství České republiky, to je historický úspěch klubu, za kterým je šest let práce.“

Miroslav Vávra je spokojený i s bronzem, který bral po sezoně A tým mužů. „Po pádu z extraligy se nám áčko rozložilo. Kuba Jareš šel do Rakouska, Tomáš Nejdl do Plzně. Petr Masák a Michal Zbíral ukončili kariéru,“ zmínil opory, které z dalších bojů vyřadilo zranění. „Navíc jsme řešili odvolání trenéra.“

Do Strakonic přišli mladíci, které se nový trenér Michal Zbíral (nahradil Romana Marienku) pokusil co nejrychleji zapracovat do prvoligového prostředí. „Změn bylo tolik, a byly tak rychlé, že jsem rád, že jsme se s nimi vypořádali a dokázali jsme uhrát třetí místo,“ doplnil Miroslav Vávra.

Strakonický kouč Michal Zbíral pomalu vyhlíží další období. „Jsme v jednání s některými hráči z Plzně, kádr aktuálně tvoříme, posílit bychom chtěli na postu pivota,“ říká.

A jaká by měla být síla strakonického kádru v sezoně 2019/20? Podle Adama Nejdla rozhodně ne malá. „Určitě máme ambice na první místo,“ uvažuje.

„Máme mladý tým, ambiciozní, chceme sahat po nejvyšším cíli.“ K nejzkušenějším hráčům strakonického kádru patří Martin Mošovský. „Také bych byl rád, kdybychom soutěž vyhráli, pokud by se to podařilo, já bych rok v extralize vydržel,“ usmívá se a fanouškům tak posílá prostřednictvím Deníku příjemnou zprávu.

Případnému návratu mezi českou házenkářskou elitu by se nebránil ani předseda klubu. Jenomže všechno není jenom v jeho rukou. „Postup je závislý na podmínkách, které nám vytvoří město. Pokud se nedohodneme, tak nejvyšší soutěž hrát prostě nemůžeme. Postoupili jsme na jednu sezonu, to byla epizoda, máme výjimku na tři roky. Pokud bychom postoupili, budeme mít rok na to, abychom vybudovali zázemí. Jinak bychom administrativně nesplňovali, co extraliga potřebuje. Jen na rok by to bylo špatně, potřebujeme pracovat koncepčně s výhledem na pět až deset let, abychom mohli přivádět hráče. Za mě extraliga ano, ale musí nám někdo pomáhat finančně i se zázemím,“ dodal předseda klubu Miroslav Vávra.