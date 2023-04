V pátek začala hráčům Sokola Hluboká, jediným jihočeským účastníkům, třetí sezona baseballové extraligy. Vstoupili do ní pod vedením amerického kouče Timothy Crowa. Víkendová série s trojnásobným mistrem ČR Arrows Ostrava nemohla odstartovat lépe. Páteční a sobotní utkání hrají v Ostravě, doma ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké se poprvé představí v neděli od 13. hodin. V pátek Hluboká senzačně zvítězila 7:2.

Ve své premiéře mezi českou špičkou před dvěma lety se sokolové probojovali mezi nejlepší čtyři týmy do Top 4. Loni, při zúžení počtu účastníků nejvyšší soutěže, jim Top 6 o bod unikla, ale baráž o udržení Hlubočtí ovládli. Společně s pětatřicetitisícovou Třebíčí je Hluboká suverénně nejmenším městem, kde se extraligový baseball hraje, zbývající top týmy sídlí v Praze, Ostravě a Mekce českého baseballu - v Brně.

Baseball se v minulých dnech dostal více do povědomí české sportovní veřejnosti díky úspěšnému vystoupení české reprezentace na nejprestižnějším světovém turnaji World Baseball Classic (WBC) v Japonsku a USA. Hlubockou baseballovou školu v Tokiu skvostně reprezentoval odchovanec Sokola a nejlepší pálkař loňské extraligy Martin Mužík. Ten svým homerunem na kvalifikačním turnaji v Německu loni na podzim nejprve poslal českou reprezentaci mezi nejlepší týmy světa, a pak na finálovém turnaji v Tokiu tříbodovým homerunem sestřelil Čínu a ČR tak získala historicky první body v tomto turnaji. Po svém zimním angažmá v Austrálii je Martin ve skvostné formě a je připraven motat hlavu i českým extraligovým nadhazovačům.

Mezinárodní srovnání na prestižním WBC ukázalo, že úroveň české extraligy, v níž hraje drtivá většina reprezentantů, patří k nejlepším v Evropě. O angažmá v ní má zájem stále více zahraničních hráčů - tzv. importů. I Sokol vstupuje do nové sezony s řadou zahraničních posil a to na klíčových hráčských postech, ale i v zázemí.

Jako hlavní kouč vede Sokol zkušený trenér Timothy Crow. Jeho asistentem je Ondřej Konvalinka, který toho už odpracoval pro Sokol spoustu v mládežnických kategoriích a zná proto dokonale mladé hráče, kteří do extraligy teprve nakukují.

Sokol prochází v této sezoně velkou hráčskou výměnou, vždyť z pěti nejlepších hráčů loňské sezony kromě tahouna Martina Mužíka další čtyři odešli: Jimmy Boyce a Billy Parsons hrají v USA a Petr Síla a Scott Mulhearn se vrátil zpět z ročního hostování do mateřské Kotlářky. Tam se vrátil i bývalý reprezentační nadhazovač a lídr Sokola Jan Novák, který ale v poslední sezoně odházel za Hlubokou kvůli zranění jen tři směny. Výrazně proto před sezonou Sokol posílil na nadhozu, kam přicházejí hráči z baseballové supervelmoci Japonska Takamune Ichige (28) a Rui Narasaki (26). Z Ostravy na jih míří další nadhazovač Američan Alec Austin Lemmon (27). Zřejmě na zadní střední pole zamíří další Američan Camden Vasquez.

Příprava Sokolů na Extraligu vyvrcholila březnovým soustředěním v severoitalském Castions delle Mura, v jehož rámci dokázal Sokol porazit dva italské týmy. „Na soustředění před sezonou jsme vyzkoušeli na tři desítky hráčů včetně řady našich odchovanců, které chceme začlenit do základního line upu. Oproti minulé sezoně jsme vyměnili tři klíčové startovací nadhazovače. Alec Lemmon, Takamune Ichige i Rui Narasaki jsou v nejlepším hráčském věku a máme na ně výborné reference, ostatně Japonci a Američané se utkali ve finále WBC a jsou to baseballově nejvyspělejší země. Od začátku svého angažmá s týmem velmi aktivně pracuje zkušený trenér Tim Crow. A naším dalším personálním cílem je zapojovat už v průběhu základní části naše odchovance, mladé hráče kolem dvacítky, kteří se v závěru loňské baráže ukázali ve velmi dobrém světle. Proto také na pozici asistenta přichází Ondra Konvalinka, který řadu let u nás trénoval mládežnické týmy a kluky zná odmala,“ říká před sezonou předseda Sokola a bývalý nadhazovač David Šťastný.

Loni v baráži dostávali velký prostor odchovanci Hluboké jako Viktor Sedláček na nadhozu, Lukáš Jelínek či Josef Kovanda, šestnáctiletý Michal Cajz si zahrál vloni na mistrovství světa kadetů v Mexiku. Domácí jádro kolem Martina Mužíka, Matěje Dvořáka, Matěje Vlacha (hostování z Kotlářky), Vasila Zhupanina, Kamila Mirandy či Martina Jiránka doplní hostující čeští hráči: Na Hluboké už dobře známý blanský nadhazovač Štěpán Havlíček, další hráč prvoligového Blanska Ladislav Kabeš z Blanska, čtyři hráči Miners Kladna a Roman Vrána ze SaBat Praha.

Prvním soupeřem Sokola jsou Arrows Ostrava, trojnásobní mistři ČR. První utkání proběhlo v pátek 31. a druhé v sobotu 1. dubna (13.00) v Ostravě, domácímu publiku se ve sportovně relaxačním centru na Hluboké představí Sokol v neděli 2. dubna od 13. hodin.

Druhý dubnový víkend přijedou na Hlubokou loňští vicemistři Hroši Brno. V pátek 7. dubna hraje Sokol doma od 19. hodin pod umělým osvětlením sportovně relaxačního areálu na Hluboké, v sobotu 8. dubna se druhé domácí utkání hraje od 13 hodin. V neděli 9. dubna pak Sokolové zamíří za Hrochy do Brna. V dubnu se na Hluboké dále představí v pátek 14. a v sobotu 15. dubna loňský mistr Draci Brno. V pátek 21. dubna a v soboru 22. dubna přijedou Eagles Praha, a v neděli 30. dubna Tempo Praha.