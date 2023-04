Premiéru si v první extraligové sérii odbyl na lavičce Sokola i zkušený americký kouč Timothy Crow.

"S úvodními zápasy našeho týmu v Ostravě jsem spokojený. Vítězství v Opening Night 7:2 prý bylo historicky první, kdy Hluboká porazila v extralize Arrows doma. Hráli jsme velmi dobře, tým držel kvalitními nadhozy japonský import Rui Narasaki, který odházel pět směn, a Štěpán Havlíček, kterého jsme nasadili na závěrečné čtyři směny, aby pohlídal vítězství. Týmová obrana byla velmi dobrá, nedělala chyby a přitom předvedla pár skvělých zásahů od shorta Matěje Vlacha a středopolaře importovaného z USA Camdena Vasqueze. V ofenzivě měl Martin Mužík dva hity a tři RBI a Martin Jiránek dva hity se dvěma RBI. Jako celek si tým vedl velmi dobře, z naší strany to byl dobrý zápas a zasloužené vítězství." Jako nový trenér měl při příchodu na Hlubokou velká očekávání. "Má očekávání jsou vyhrát pokaždé, když nastoupíme na hřiště. Kdo jde do zápasu s tím, že prohraje? Řekl jsem týmu, že jediné, co od nich očekávám, je přicházet každý den s energií a nadšením. Hrajte hru s vášní a hrajte o všech dvacet sedm výher. Každý hráč, který si oblékl dres tato očekávání splnil."

Trenér Hluboké se vrátil i k herním činnostem, na kterých chce pracovat: "Měli jsme možnost pár dní trénovat v Itálii za účasti téměř všech hráčů a dokázali jsme spolu projít řadu herních situací a strategií. Stále je tu několik věcí, kterým se musíme jako tým věnovat, abychom si byli jistí, že jsme připraveni na všechny situace, kterým můžeme ve hře čelit. Ale zatím jde hlavně o to zajistit, abychom byli všichni na stejné vlně a veslovali stejným směrem. Budeme pokračovat ve zdokonalování herních činností a prohlubování společné týmové filozofie."