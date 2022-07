Po rozšíření extraligy čeká Jihostroj v základní části sezony 2022/23 více utkání, navíc podraží jednorázové vstupné na Pohár CEV a případné semifinále a finále play off. I přesto zůstávají ceny permanentek stejné. "Stávajícím permanentkářům držíme jejich místa do konce srpna," vzkazuje PR manažer klubu Matěj Mayer, který v letní přestávce kladl otázky trenérovi René Dvořákovi:

Zajímavě posilují konkurenční týmy v extralize. Bude v příští sezoně těžší probojovat se třeba až do finále extraligy?

V každém případě bude. Liberec udělal znovu velkou proměnu kádru. Řekl bych, že poskládal mužstvo lépe než v minulé sezoně. Bude mít prověřeného nahrávače, o kterého se bude moct opřít. Z Karlových Varů odejdou dva z nejlepších českých hráčů posledních dvou sezon, ale nahradí je opět kvalitou, protože Karlovarsko si umí najít hráče. Díky Kubovi Novotnému a jeho zkušenostem v tomto oboru má velké možnosti získat velmi dobré hráče za rozumnou cenu. Bude záležet na tom, jak se jeho noví cizinci sžijí s českou extraligou, ale kvalitu budou mít určitě obrovskou. V nejužší špičce se znovu bude pohybovat Praha, která bude papírově velmi silná. Těžko říct, kdo další Lvy posílí, u nich nikdy nevíte, koho koupí za týden. Mají prostředky a chuť vyhrát titul. Nebude to ale jen o nás, Liberci, Karlovarsku a Praze. Myslím si, že i Kladno má velmi dobře poskládané mužstvo a spoustu hráčů udrželo. Brno by mělo posilovat a kvalitu bude mít i Odolka. Myslím si, že v extralize může být až osm týmů, které budou schopny doma vyhrát s kýmkoliv. V příští sezoně už by se z extraligy mělo sestupovat, takže kluby budou muset poskládat mužstva tak, aby se vyhnuly boji o záchranu. Osobně si myslím, že extraliga bude silnější než v minulé sezoně a boj o špičku bude ještě vyrovnanější.

Trenér Jihostroje René DvořákZdroj: Deník/ volejbalcb.czNení tedy na čase trochu mírnit očekávání do další sezony?

Je pravda, že zhruba posledních dvacet pět let se v Českých Budějovicích hraje totální špička a neustupuje se od toho. Velmi dlouhou dobu se tu hraje víceméně nejhůře o třetí místo. Lidé jsou namlsaní a čekají spíš na závěr sezony, což je trochu škoda. My ale v žádném případě nechceme ustupovat z medailových pozic. Opět by měl mít Jihostroj tým, který by se měl probojovat do semifinále. Tam už je to o tom, aby bylo mužstvo vyladěné zdravotně i psychicky, a ještě dostalo impulz k tomu, aby mohlo vystoupat do finálového boje. Při vyrovnanosti naší ligy je semifinále a finále prostě o detailech a sportovním štěstí.

Navíc už jsou v extralize kluby, které si mohou dovolit vynaložit větší finanční prostředky na hráče než Jihostroj…

Svět sportu je dnes hlavně o financích a v nich už nejsme úplným králem. Všechno se vyrovnává. V tomto směru teď extralize asi kraluje Praha. U nás teď nastalo období, kdy se mužstvo postupně obměňuje. Zdravé jádro pěti šesti hráčů, které tu několik let vyhrávalo tituly, postupně dosluhuje. Letošní změny zase napovídají tomu, že jako mužstvo mládneme. Každá výměna může přinést drobný výkyv na pozicích ve špičce.

Po konci Radka Macha se nabízí také otázka, kdo bude novým kapitánem Jihostroje? Na to je ještě brzy. Přicházejí noví hráči a nejdřív chci zjistit, jaké jsou to typy. V hlavě nějakou představu mám. Zatím je to ale předčasné, příprava je dlouhá dva měsíce a možná se vyprofiluje pravý lídr přirozeně. I kdyby to měl být cizinec. Myslím si, že funkce kapitána je trochu přeceňovaná. Jde hlavně o to, aby kapitán byl pro spoluhráče lídrem v šatně.

Změna nastane také na postu asistenta trenéra, kde končí Tomáš Skolka, kterého nahradí právě Radek Mach. Co za touto novinkou stálo?

Tomáš se rozhodl ukončit působení u A týmu z důvodu svého velkého vytížení. Učí v Základní škole Oskara Nedbala, a ještě k tomu trénuje mládež. Měl toho hrozně moc a jeho vytížení bylo vražedné. Radek má velké množství zkušeností a je schopný hráčům ohromně pomoct. Bude na to nahlížet z jiného úhlu, protože byl ještě v minulé sezoně aktivní hráč a je s mužstvem spjatý. Určitě to pomůže i mně v tom, abych byl hráčům blíže. Podle mě to bude dobrá volba.

Vy osobně zahájíte na střídačce Jihostroje už sedmou sezonu. To je nejvíc v novodobé historii klubu. Co říkáte na takovou důvěru?

S klubem jsem spjatý už od mládí od dob Škody České Budějovice. Prošel jsem klubem jako hráč, trenér mládeže, B týmu, vedoucí mládeže a teď trenér A-týmu. V Jihostroji jsem s krátkými přestávkami nějakých 25 let a spolu s masérem Hochem jsem svým způsobem už takový inventář klubu. Jak bývalá Škodovka, tak dnešní Jihostroj jsou moje srdeční záležitost. Vždycky se snažím pro klub odvést sto procent práce a Jihostroj pro mě vždycky bude klub mému srdci nejbližší.