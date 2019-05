České Budějovice - Závěrečná bilance nejsledovanějších českých volejbalových soutěží hovoří jednoznačně.

Fakta z letošní volejbalové sezony, vítězem trofejí byl jen jeden tým | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

České Budějovice vyhrály, co se dalo. "Byli jsme nejlepší," usmíval se trenér René Dvořák po dobře odvedené práci. "Byla to úspěšná sezona, titul si zasloužíme," dodal prezident klubu Jan Diviš. Jihočeský tým vyhrál základní část extraligy, Český pohár a také play off extraligy. V domácím prostředí Jihostroj ve finálové sérii s Libercem ve třech zápasech dokonce neztratil ani set.