Ani to ale některé fandy nepřesvědčí. „Za těchto pravidel na fotbal prostě nejdu. Nikdo mě tam nedostane.“ Tak zní třeba konkrétní vzkaz, který se objevil v jednom z komentářů na sociální síti facebook. Ani možnost testování u stadionu všem příznivcům nevyhovuje.

„Před každým domácím zápasem umožňujeme fanouškům před stadionem absolvovat antigenní test,“ ukazuje Aleš Strouha na mobilní zařízení, kde se fotbaloví příznivci mohou v komfortním prostředí nechat otestovat. „Zabere to patnáct minut a fanoušci prakticky hned získávají potvrzení, které je opravňuje ke vstupu na stadion.“

Za dva roky, co se ve veřejném prostoru objevuje zatracený neznámý vir, už si ve sportovních klubech zvykli na ledacos. Na vzkazy, ale dokonce i na osobní návštěvy. „Občas se stane, že se nějaký odpůrce očkování a testování ozve,“ potvrzuje Aleš Strouha. A o čem je řeč?

A vracíme se zase na začátek. Odpůrce očkování na fotbal může, ale musí si zajistit platné dokumenty o bezinfekčnosti. „To je diskriminace,“ bouří se fandové na sociálních sítích. Někteří. Především ti, kteří patří mezi mladší ročníky a do očkování se moc nehrnou. „K tomu, aby fanoušek prokázal bezinfekčnost, je potřeba dokončené očkování, případně PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o prodělaném Covidu v předešlých 180 dnech.“

„Je to přesně tak,“ přikyvuje tiskový mluvčí SK Dynamo České Budějovice Aleš Strouha. „Každý, kdo vstoupí do areálu stadionu, musí prokázat bezinfekčnost.“

Ti smířlivější se nechali naočkovat. Hlavně kvůli zdraví, někteří ale také kvůli fotbalu. „Mám ho rád, chodím na něj padesát let, nechtěl bych se testovat před každým zápasem,“ říká jeden z nejvěrnějších fanoušků černobílého dresu.

Fanoušci se zlobí. Tedy přesněji jen jejich část. Povinné testování na koronavirus rozdělilo fotbalové příznivce na dva tábory. „Tak to si tam hrajte sami,“ vzkazují na sociálních sítích ti nejradikálnější.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.